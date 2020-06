Odbor: Deportacija Janjića objava rata SPC

PODGORICA - Crna Gora je u liku svojih zvaničnika, očigledno, odlučila da konkretizuje rat koji je objavila Srpskoj pravoslavnoj crkvi (SPC), a prva kolateralna žrtva treba da bude sveštenik Saša Janjić, koji je u Pljevljima proveo 20 godina života, saopšteno je iz lokalnog Odbora za odbranu svetinja, povodom rješenja prema kojem Janjić do petka, 26. juna, mora da napusti Crnu Goru.

"Ovdje nije riječ o progonu jednog čovjeka, već 80 odsto pravoslavnog stanovništva pljevaljskog kraja", navedeno je u saopštenju.

U ovom odboru smatraju da je vlast ovakvim postupanjem suspendovala pravni poredak u Crnoj Gori, a na djelu se, još jednom, dokazuje teza da je riječ o zemlji koja funkcioniše na principu zaštite privatnih interesa, a ne interesa svih građana.

"Da nije tako, zar bi manastiru Svete trojice, prvi put nakon 500 godina, prijetila opasnost da ostane pust ili za upravitelja dobije nekog nekrštenog činovnika crnogorskog Ministarstva unutrašnjih poslova", upitali su iz Odbora.

Iz Odbora za odbranu svetinja Pljevlja poručuju da će pljevaljski narod, na teror koji se institucionalno sprovodi, adekvatno odgovoriti.

"To podrazumijeva neupitnu odbranu - od praga porodičnog doma do svetinja, sve do konačne pobjede prava i pravde", poručili su iz Odbora.

Oni poručuju da narod pljevaljskog kraja neće dozvoliti progon sveštenika zato što bi to značilo predaju svetinja u ruke bezbožnika.