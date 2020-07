Odgođeno ročište episkopu Joanikiji i sveštenicima

PODGORICA - Pred sudom u Nikšiću danas je odgođeno ročište u postupku protiv NJegovog preosveštenstva episkopa budimljansko-nikšićkog Joanikija i osmorice sveštenika Srpske pravoslavne crkve, okrivljenih za kršenje zdravstvenih mjera o sprečavanju širenja zaraznih bolesti, a naredno je zakazano za 4. septembar.

Sudija Osnovnog suda Igor Đuričković donio je ovakvu odluku nakon prijedloga Save Kostića, advokata vladike Joanikija i sveštenika, za odgađanje ročišta zbog aktuelne situacije izazvane virusom korona.

Kostić je rekao da sudnica ne obezbjeđuje propisane mjere fizičke distance, te da bi trebalo voditi računa o zdravlju u trenutnoj situaciji.

Odlučeno je da pretres bude odgođen zbog složene epidemiološke situacije s obzirom da prema zvaničnim podacima u Crnoj Gori od novog korona virusa ima više od 1.500 zaraženih, od kojih je značajan broj iz Nikšića i Berana, odakle su i stranke u postupku.

"Održavanje današnjeg ročišta podrazumijevalo bi nastavak u prostoriji površine oko 100 metara kvadratnih u prisustvu grupe veće od 25 osoba, u trajanju od više sati, što bi predstavljalo značajan epidemiološki rizik", obrazložio je Đuričković.

Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije pitao je sudiju Đuričkovića zbog čega on nije među okrivljenima, budući da je kao vladika spornog dana predvodio litiju, na šta mu je on odgovorio da je to pitanje za tužilaštvo.

Na ulici kod nikšićkog Osnovnog suda okupili su se građani kao znak podrške sveštenstvu SPC.

Episkop Jonakije i sveštenici Slobodan Jokić, Dragan Krušić, Ostoja Knežević, Vasilije Brborić, Danila Zirojević, Željko Rojević, Nikola Marojević i Mirko Vukotić optuženi su da su na Dan Svetog Vasilija Ostroškog 12. maja prekršili Krivični zakonik Crne Gore.

U optužnom prijedlogu navedeno je da su tog dana, kada se u Nikšiću tradicionalno obilježava praznik Svetog Vasilija, "postupali suprotno naredbama Ministarstva zdravlja o sprečavanju opasne zarazne bolesti i na Trgu Šaka Petrovića okupili se zajedno sa građanima, a zatim obavljali vjerski obred van vjerskog objekta – litije ulicama grada".