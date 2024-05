Odgovor stanovnika buškoblatskih sela Mati Rimcu

​GOLINJEVO - Nakon što je u nedjelju "Jutarnji list" objavio reportažu o odustajanju kompanije "Continental Adventure" u vlasništvu Mate Rimca i Marina Mamuze od navodne "gradnje eko naselja iznad Buškog jezera", a nakon štu su se mještani sela Miši i Golinjevo pobunili protiv dodjele koncesije od gotovo 470.000 kvadrata, u ponedjeljak se preko svoje Facebook stranice oglasio Mate Rimac.

Prije nego prenesemo poduže obraćanje javnosti Mate Rimca, prenijećemo kratku poruku koju su mještani Miša i Golinjeva uputili Mati Rimcu posredstvom portala "Fenix-magazin".

Podsjetimo kako je "Fenix-magazin" među prvima objavio pobunu stanovnika buškoblatskih Miša i Golinjeva protiv Rimca i Mamuze. Stanovnicima ta dva sela su podršku dali i stanovnici susjednih sela Podhum i Prisoje, koji su takođe protiv Rimčeve investicije koja prijeti zagađenju cijelog vodnog područja uokolo Buškog jezera.

U cjelosti prenosimo poruke stanovnika Miša i Golinjeva koji su prikupili više od 900 potpisa protiv koncesije Rimčevoj i Mamuzinoj kompaniji:

"Mate Rimac u svom obraćanju preko svoje Facebook stranice obmanjuje javnost iznoseći mnoštvo neistina. Kao prvo, sela Miši i Golinjevo iznad jezera Buško Blato nisu njegov rodni kraj. Ako Mate Rimac već želi investirati u svoj rodni kraj, onda neka investira u livanjska sela Odžak-Čaić, tamo gdje je pravio svoju svadbu i gdje je rodni kraj njegova oca, a što je najmanje 30 kilometara od Miša i Golinjeva.

Drugo, ako Rimac već poručuje mještanima Miša i Golinjeva, kojima se ruga i posprdno ih naziva seljanima, onda neka im ponudi od njega otkupe zemljište po cijeni od 1 konvertibilne marka, a ne otkup napuhane investicije koja gotovo nije ni započela. Usto, to zemljište od 30.000 kvadrata je pod 'nerazjašnjenim okolnostima' kupljeno 'sumnjivim natječajem' koji nije bio oglašen ni u jednom mediju već 'skrivećki' samo na oglasnoj ploči opštine Livno u vrijeme mandata gradonačelnika Luke Čelana.

Treće, mi jesmo i bićemo protiv dodjele koncesije od 470.000 kvadrata iznad sela Miši i Golinjevo u čemu nas neće omesti ni ovakva i slična Rimčeva i Mamuzina obraćanja te sramotne njihove poruke koje su nam dosad upućivali, stav je mještana sela Miši i Golinjevo koji se još žale i na bahatost investitora koja se, po njihovim iskazima, ogleda i u puštanju na slobodu više pasa koji se spuštaju u selo Miši i plaše stanovnike tog i obližnjih sela."

Ovom prilikom prenosimo i jutrošnju (ponedjeljak, 6. maj) objavu Mate Rimca:

"O ovome se dosta piše zadnjih dana pa je valjda u redu da i ja nešto kažem. 'Jutarnji' je ovu priču čak stavio na naslovnicu fizičkog izdanja sa mojom slikom, išli su razgovarat po birtijama u selu a da mene niko ništa nije pitao. Top novinarstvo.

U Livno sam uvijek volio ići. Iz Livna se ljudi već dugo iseljavaju ali u posljednjih 15-20 godina, grad doslovno izumire. Van sezone, kad se gastarbajteri vrate u Njemačku, grad je gotovo pa pust. Meni je uvijek bilo žao vidjeti da taj prekrasan grad u potpunosti odumre pa sam htio dati svoj doprinos, u skladu sa svojim mogućnostima, u pokušaju da se nešto pokrene. 2018. godine osnovao sam poslovni inkubator Linnovate - neprofitno udruženje koje pomaže preduzetnicima početnicima da izgrade svoje firme. U početku sam mislio pomagati u osnivanju tehnološki-orijentisanih firmi ali je brzo postalo jasno da to nije realno za Livno. Onda smo pomagali svima - od ljudi koji su pokretali poljoprivrednu proizvodnju, proizvodnju džemova, stolarske obrte, vrtiće... S tim smo pomogli stvoriti pedesetak radnih mjesta. Osnivačima smo dijelili grantove i beskamatne pozajmice bez kolaterala/garancije (i bez uzimanja udjela) za dobre projekte. Sve se finansiralo iz mog privatnog džepa. Dakle čista filantropija, jer povrata nema.

Onda sam upoznao Marina - čovjek koji je gurao i bez mene, radio na izrazito visokom nivou i imao sve ono što pravi preduzetnik treba. Kada sam počeo pričati sa Marinom o investiciji u njegov projekt je jedan vrlo poznati i svjetski uspješan Livnjak takođe bio zainteresovan za investiranje. Pitao me za povrat investicije - kada će se to isplatit. Ja sam mu rekao: 'Ako razmišljaš o povratu, ovo nije investicija za tebe. Ja računam da niti jedan Evro koji uložim u Livno neću nikad više vidjeti. Ovo radimo da se dolje nešto pokrene.' On nije mogao ići u investiciju koja ima malu šansu povrata kapitala, ali ja sam htio pokušati, pa makar propalo - probao sam napraviti nešto dobro za svoj kraj. Da ne budem ljut sam na sebe kada jednom budem star da nisam pokušao dok se jos moglo, dok grad nije potpuno izumro. Ukupno sam uložio blizu dva miliona Evra u Marinovu firmu Continental Adventure. Marin me pitao da li želim 70-80 odsto firme za taj novac, s obzirom da ničeg još nije bilo i sav kapital dolazi od mene. Ja sam 'uzeo' samo 40 procenata, jer želim da je firma njegova, jer relativno je lako dati novac, a za svaki dan se borit treba puno energije. Cilj je bio - napraviti nešto lijepo u Livnu što i mnogi drugi mogu kopirati i što može stvoriti što više radnih mjesta i vrijednosti za kraj. Za sad je stvorilo 12 radnih mjesta a plan je bio 70 u roku od par godina. Do nedavno...

Livno i Livanjsko polje su prekrasni komadi prirode. Osim što je lijepo je i ogromno. Može se doslovno voziti satima sa of-roud vozilima i biti van civilizacije. Nikad mi nije palo na pamet da će jedan mali komadić tog prostranstva postati problem. Pogotovo jer je projekat savršeno uklopljen u prirodu, iznad naseljenih područja. U Continental Adventure dolazi se makadamom, a objekte se iz sela niti ne može vidjeti.

Meni je potpuno OK da su ljudi protiv nečega i iznesu argumente zašto je tome tako. Ja sam mislio da radimo dobru stvar za zajednicu, da sam iz svog džepa izdvojio da bi se nešto dobro napravilo. I onda čujem da su presjekli vodove kojima se napaja CA naselje (ostalo bez struje danima), peticije protiv projekta, uvrede i klevete protiv mene, da ja to radim da se obogatim i takve stvari. Radi konteksta: Izgradio sam firmu koja vrijedi preko dvije milijarde Evra - investicija u CA je 0.1 odsto toga. U ličnom vlasništvu posjedujem pet automobila od kojih svaki vrijedi više od cijele investicije u Continental Adventure. Zar stvarno mislite da je meni potrebno da zaradim na šumi u Livnu? Nemam pametnijeg načina investicije?

Ljudi su skloni krojiti neke zavjere kojih nema. Da, kupili smo zemljište za jednu marku po m2 - na javnom natječaju od Grada, isto za koliko su i desetine drugih u to vrijeme kupovali. Ne razumijem šta smo trebali - tražiti grad da nama, posebno, prodaje zemlju za pet puta veću cijenu od tržišne? Btw. Zemljište je bilo već građevinsko prije nego smo ga kupili, a ne, kako se lažno pisalo, da smo ga mi pretvorili. Ono sta smo morali je očistiti od smeća koje su seljani tamo decenijama istovarali, na toj svojoj svetoj zemlji.

Ljudi kreću od sebe i valjda znaju da oni sami ne bi napravili ništa nesebično. Da ONI ne bi radili nešto dobro bez svoje koristi. I zato vjeruju da niti drugi ne čine takve stvari. Na žalost, ima nas tako naivnih, glupih...

Ali evo, shvatio sam - ko sam ja da pomažem? Ko sam ja da sprečavam izumiranje svog rodnog kraja? Iako sam imao namjeru još jako puno toga raditi u Livnu (tek mi je 36 godina, i tek sam prodao 1 odsto svoje firme (koju krvavo gradim zadnjih 15 godina) za svoj 'privatni džep' sa čim sve ovo finansiram), ali mi je ovo bila dobra lekcija. Više NIŠTA neću raditi a da nije nešto što radim radi sebe. Hvala za tu lekciju.

P.S. Što se tiče astronomske zarade koju ću imati u ovom projektu - evo ponude. Neka seljani skupe novce i za tačno jednak iznos koji sam do sada uložio u projekt im prodam svoj udio. Bez kamate, bez marže - 1:1 moja investicija. Pa oni mogu zaraditi te astronomske iznose umjesto mene," napisao je Rimac, prenosi "Fenix-Magazin".

