Odjekuju riječi beogradskog arhitekte: E to "pa šta" će nas uništiti (VIDEO)

BEOGRAD - Nakon urušavanja nadstrešnice Željezničke stanice u Novom Sadu, usljed čega je poginulo 14 osoba, regionalnim javnim prostorom sada odjekuju i riječi arhitekte Dragoljuba Bakića.

Naime, Bakić je prije spomenute tragedije, koja se dogodila u petak (1. novembra), za NewsMax Adriju komentarisao građevinske poduhvate u Beogradu, ali je njegov komentar zapravo opis skoro svega onoga što se dešava u postjugoslovenskom građevinarstvu.

"Je li to divlja gradnja, pa šta? Je li to protiv javnog interesa - pa šta? Je li to korupcija - pa šta? Je li to uništava Beograd - pa šta? Je li to protiv zakona - pa šta? Je li to krivično djelo - pa šta? E to pa šta će nas uništiti", upozorio je Bakić prije dvije godine.

Bakić, koji je preminuo u februaru prošle godine, vrlo je često bio na meti provladinih medija u Srbiji, prvenstveno tabloida, zbog kritike šta i kako se gradi u ovoj susjednoj državi.

Vlasti tvrde da će biti sankcionisan svako za koga se utvrdi da je odgovoran za urušavanje nadstrešnice Željezničke stanice u Novom Sadu, koja je rekonstruisana dva puta, prenosi Klix.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.