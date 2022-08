​BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je u dogovoru sa većinom članova Vlade donesena odluka da se otkaže Parada ponosa.

"U dogovoru sa većinom članova Vlade i predsednicom Vlade, oni će obrazložiti to zašto, biće odložena ili otkazana Parada ponosa zakazana za septembar mesec. I to ne govorim zato što sam mnogo srećan, već kada imamo krizu na KiM koja neće prestati do 30. oktobra", rekao je Vučić.

Europrajd trebalo je da se održi u septembru.