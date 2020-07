Odloženo suđenje "Malčanskom berberinu"

NIŠ - Pred Višim sudom u Nišu danas je za 4. avgust odloženo suđenje Ninoslavu Jovanoviću, poznatijem kao "Malčanski berberin", koji je krajem prošle godine, kako se sumnja, oteo i zlostavljao 12-godišnju djevojčicu M.K. iz sela Suvo Do.

Suđenje je odloženo zbog spriječenosti da dođu na suđenje vještaka iz Specijalne zatvorske bolnice u Beogradu, koji su obavili neuropsihijatrijsko vještačenje optuženog Jovanovića, precizirala je za Tanjug portparol suda Irena Gušić.

Jovanoviću će se cijelo suđenje, prema odluci suda, voditi bez prisustva javnosti radi zaštite interesa maloljetne žrtve, zbog čega ni tužilaštvo ranije nije moglo da saopšti pravnu kvalifikaciju krivičnog djela za koje se Jovanović tereti.

To znači da niko osim optuženog, njegovog advokata, tužioca i roditelja djevojčice ne može da prisustvuje ovom suđenju, a posebno novinari.

Na pripremnom ročištu, koje je po samom zakonu zatvoreno za javnost, Jovanović se izjasnio na navode optužbe i u manjem dijelu ih osporio.

Roditelji djevojčice su se pridružili krivičnom gonjenju Jovanovića.

Istraga je protiv Jovanovića sprovedena zbog krivičnih djela otmica i silovanje djeteta.

Za ova krivična djela zaprijećena je kazna zatvora od najmanje 10 godina ili kazna doživotnog zatvora.

Jovanović je uhapšen 5. januara, na groblju u rodnom selu Malča, nakon 17 dana policijske potrage za njim.

On je, kako se sumnja, 20. decembra, u selu Suvi Do presreo djevojčicu na putu do škole i oteo je.

Ona je u međuvremenu pronađena, nakon 10 dana potrage u selu Jasenovik i jednoj vikendici.

Jovanović je inače pušten iz pritvora u martu prošle godine, kada mu je izrečena prvostepena presuda kojom ga je Viši sud u Beogradu osudio je na pet mjeseci zatvora zbog polnog uznemiravanja maloljetnice putem Facebooka.

Jovanović je nakon izricanja pomenute presude 18. marta pušten na slobodu, pošto mu je pritvor uračunat u zatvorsku kaznu, a u pritvoru je proveo više od pet mjeseci.

Prije toga je u dva navrata bio osuđivan za silovanje na 10 i 12 i po godina zatvora, koje je izdržao.

Inače, M.K. koju je 10 dana držao zatočenu nakon otmice, pronađena je 29. decembra u selu Jasenovik u velikoj policijskoj potrazi.

Djevojčica je bila ošišana sa modricama po tijelu i smještena u Klinički centar u Nišu radi oporavka.