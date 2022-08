Oglasili se Severinina majka i bivši muž nakon porodične drame

Marijana je došla niotkuda, sama se bacala, nije joj prvi put da prijavljuje sestru, rekla je Severinina majka Ana nakon porodične drame poznate pjevačice, piše Jutarnji.

Podsjetimo, zagrebačka policija uhapsila je pjevačicu Severinu Vučković u utorak oko podne u Zagrebu. Hapšenje je uslijedilo nakon što su od splitskih kolega dobili zahtjev za njezinim privođenjem za potrebe kriminalističkog istraživanja.

Povod svemu i raspisivanju potrage je neprimjerena prepirka od utorka u splitskom domu majke poznate pjevačice. Iako po prijavi sestre Marijane, pjevačica se navodno okomila na nju i to pred njihovom majkom. Bilo je to pod okriljem noći, jedan sat poslije ponoći kada se iz stana orila buka. Njih dvije su se navodno, prijavila je Marijana policiji, žestoko hrvale i šamarale, i to bukvalno po cijelom stanu.

Izvor blizak pjevačici, pak, tvrdi da je Severinina sestra Marijana lažno prijavila Severinu za nanošenje tjelesnih povreda. U tom stanu u Splitu u kojem živi majka sa strinom, boravila je Severina te je iznenada došla Marijana koja je, tvrdi izvor, napala pjevačicu i nanijela joj povrede.

Severina je otišla, a Marijana je počela lupati na vrata stanarima te zapomagati i bacati se po stubištu kako bi se samopovrijedila.

Severinin izvor tvrdi i da je Marijana Popović sve ovo radila u dogovoru s Milanom Popovićem o čemu navodno postoje pisani dokazi u obliku izjave Milana Popovića dane u Centru za socijalnu zaštitu.

Jutarnji je kontaktirao Severininog bivšeg supruga Milana Popovića da prokomentariše naode da on stoji u pozadini ovog sukoba.

"Ne želim da komentarisati insinuacije i netačne navode, ali želim skrenuti pažnju da je upravo ovakvo ugrožavajuće ponašanje Severine razlog zašto se ovoliko borim da naše dijete živi sa mnom i mojom porodicom u jednom mirnom, stabilnom i sigurnom okruženju", kratko je poručio Milan Popović.

