Oglasio se Čedomir Jovanović: Jesam, bacio sam stolicu u staklo

BEOGRAD - Lider LDP-a Čedomir Jovanović otkrio je jutros šta se desilo u incidenta koji se dogodio srijedu uveče u Novom Beogradu.

Povodom informacija u medijima da je on navodno demolirao lokal brze hrane, Jovanović je istakao da je u srijedu uveče išao da da izjavu u policiji povodom napada navijača.

"Otišao sam da dam izjavu kao i svaki drugi čovek. To nisu preneli mediji... pa su svi razvalčili", kazao je Jovanović u izjavi za TV "Prva".

On je potvrdio da su ga u srijedu uveče napale pripadnici navijačke grupe "Hijene".

"Sve je snimljeno, neka se gleda. Baš me briga šta pišu tabloidi, neka slave te huligane, ali se neću sklanjati sa puta. Ovde živim", objasnio je lider LDP.

Govoreći o incidentu, potvrdio je da je razbio izlog i naveo da ovaj atak nije prvi.

"Ovo nije prvi... Redovno me čekaju kao i sinoć. Bacio sam stolicu u staklo, jesam. Jer oni samo taj jezik razumeju, nijedan drugi. Ovo je problem, a nije problem Beton hala... to ne može da očekuje od mene. Nisam došao kod njih, oni su došli kod mene. Nek me zaobizlaze na ulici, ne interesuje me. Da me nisu napali, ne bi bilo ničega", istakao je Jovanović.

Kazao je da sada "ne zna da li će podnijeti prijavu", i ističe da nije kontaktirao advokata.

(B92)