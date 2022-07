Oglasio se Plenković o zabrani Vučiću da posjeti Jasenovac

ZAGREB - Hrvatski premijer Andrej Plenković prvi put se večeras oglasio o zabrani predsjedniku Aleksandru Vučiću da posjeti Jasenovac i poručio da će do posjete doći "kada bude trenutak"

Plenković je rekao da posjeta Vučića ne može da bude privatna jer je to, kako tvrdi, "stvar koja ima svoje političke implikacije".

Obraćajući se novinarima nakon sjednice šireg Predsjedništva HDZ-a i nakon što je Vučić rekao da je tri puta tražio da posjeti Jasenovac, a prvi put još 2. septembra 2021, Plenković je naveo da moraju da se provjere navodi da je Vučić najavio posjetu još u septembru prošle godine.

On je naveo da je Hrvatska nezvanično saznala da postoji želja Vučića da se dođe u nedjelju, ali da nije bilo formalne najave.

"Koliko god da se želi diskretno obaviti, to nije privatna posjeta. To je stvar koja ima svoje političke implikacije. Rekli smo da nije trenutak niti je metodologija bila za to ispravna. Kada dođe trenutak i kada se steknu uslovi, možemo o tome da govorimo", rekao je Plenković, a prenosi Hina.

Plenković je reakciju iz Beograda nazvao "munjevitom, histeričnom", ne samo vlasti i zvaničnika nego i medija, a za Hrvatsku tvrdi da je "uključiva i tolerantna" i da ne želi da zarađuje političke bodove na ovoj temi.

On je dodao da zna za Vučićevu inicijativu da dođe u posjetu krajem februara, početkom marta.

"U tom smo trenutku rekli da nije trenutak za takvu posjetu. Nakon toga više nije bilo kontakta niti rasprava na tu temu", naveo je Plenković.

Kao objašnjenje naveo je da je to bio trenutak kada je uhapšen ministar Horvat, kada mu je umro otac, kada je Uskok bio zainteresovan za Miloševića i Aldrovića.

Pomenuo je i sprskog ministra odbrane Aleksandra Vulina.

"Mislim da smo Vulina proglasili nepoželjnom osobom kad se na sličan način pokušavalo dovesti vojnike u Jasenovac. Ako se nešto kani raditi konstruktivno, ako se želi normalizovati situacija, onda treba usvojiti evropske manire. Dobar dan, mi bismo došli, kad bi vam pasalo, ima li neki dobar trenutak? Ne možete dolaziti u državu kad i kako se kome prohtije", rekao je Plenković.

Što se tiče predsjednika Samostalne demokratske srpske stranke Milorada Pupovca, Plenković je rekao da oni sarađuju i da je bilo puno onih koji kritikuju Vladu i anatemišu ga zbog saradnje sa srpskom manjinom.

On je dodao da je važno da se u međusobnim odnosima "tretiramo sa poštovanjem", prenosi Index.hr.

"Države komuniciraju isto kao i ljudi. Kad neko dolazi u posjetu, on prvo nazove i najavi se. Ista vrsta komunikacije treba da bude i među državama. Ovdje to nije bilo obavljeno na odgovarajući način. Za takvu posjetu koja, hoćemo mi to reći ili ne, ima svoje političke konsekvence. Hrvatska drži do sebe i svojih susjeda i želi da normalizuje odnose. Svaka posjeta koja može da ima političke konsekvence mora da se pažljivo dogovori", rekao je Plenković.

On je ocijenio da djeluje smiješno kada se piše da je hrvatska vlada ustaška i i poručio da "svakome ko ima neke ambicije u Evropi bi bilo dobro da spusti loptu".

Plenković je najavio da će se o toj temi dalje razgovarati "kad se malo primire strasti".

Zabranu posjete Vučića Jasenovcu ponovo je komentarisao i hrvatski ministar spoljnih posova Gordan Grlić Radman, koji je nakon sastanka ministara spoljnih posova država članica EU, rekao da Hrvatska nije mogla da vjeruje da je uskraćivanje te posjete "stvorilo toliku histeriju i nervozu u Srbiji".

Na pitanje šta misli kada govori o revizionističkim narativima, Grlić Radman je rekao da se to odnosi, između ostalog, na Vulina, koji je rekao da zapadni Balkan može da bude stabilan samo ako svi Srbi žive u jednoj državi.