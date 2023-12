Oglasio se Vučić: Nisam se sakrio u bunker (VIDEO)

BEOGRAD - Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić na svom službenom profilu na Instagramu objavio je videosnimak, u kojem je potvrdio da je tokom protesta u Beogradu u jednom trenutku izašao na terasu Predsjedništva Srbije i da su ga demonstranti, sumnjajući na to da je to on, "nagradili" zvižducima.

"S vremena na vrijeme mi se čini da kao da ne samo naši politički protivnici nego i njihovi mentori izvana misle da su u ovoj zemlji svi idioti i da niko nema oči, uši i da niko ne razume šta se dogodilo u nedelju naveče. Svi su videli da su gotovo tri sata policajci i imovina građana Srbije bili brutalno napadani od onih koji su odlučili rušiti demokratiju u Srbiji i izbornu volju našeg naroda.

Svi su videli, ali oni bi okrenuli priču, da nas zavitlavaju, da se šale sa Srbijom, da pokušavaju da nas sve zajedno naprave ludima. U moru laži koje su izneli u nedelju naveče i u ponedeljak samo je jedna stvar bila istinita, a to je da su videli nekog muškarca koji im je nalikovao na Vučića, koji je bio baš na ovom mestu gde sam ja sada. te da su ga izviždali.

Apsolutno je tačno. Bio sam ja, na terasi Predsedništva Srbije, svog radnog mesta, nisam ih se nimalo uplašio, nisam pobegao ni u jednu stranu zemlju, nisam se sakrio ni u jedan bunker i nikada se od siledžija i nasilnika skrivati neću. Uvek ću biti uz svoj narod, odbranićemo i sačuvati demokractju, odbranićemo i sačuvati mir i stabilnost u našoj Srbiji. Živela Srbija", rekao je Vučić".

