Oglasio se Zdravko Mamić o uplati duga državi

ZAGREB - Zdravko Mamić, koji se nalazi u bijegu u BiH te je u Hrvatskoj osuđen na šest i po godina zatvora zbog izvlačenja 52 miliona kuna iz GNK Dinama, u tajnosti je podmirio čitav dug prema Hrvatskoj, odnosno uplatio je u državni budžet navedena 52 miliona kuna.

Mamić se povodom uplate oglasio na Facebooku.

Kako je napisao, nikada u istoriji na jednog čovjeka, koji je u hrvatski sport iz inostranstva donio milijarde kuna, nije bio organizovan bešćutan lov.

"Nikada u povijesti nije naređeno da se jednu osobu pošalje i osudi u leglu kriminala, na mjestu gdje su jedini zakon reket, lopovluk i ucjena.

Nikada se nisu kriminalci, političari i mediji ujedinili kako bi uništili jednu osobu i njegovu obitelj.

Nikada u povijesti nije osuđen čovjek za kojeg su svi svjedoci tužiteljstva, pravni autoriteti i oštećenik rekli da je nevin.

Nikada u povijesti nije osuđen čovjek koji je iz 9. kruga pakla nogometni klub digao u nebesa.

Nikada u povijesti nije čovjek kojeg su osudili lopovi pokrenuo reformu pravosuđa i u zatvor smjestio krivosuce koji su ga reketarili", napisao je Mamić u svojoj objavi na Facebooku.

Kako kaže, da je nakon što je svoj život posvetio izgradnji hrvatskog sporta, Dinama i reprezentacije, u tišini žrtvovao egzistenciju svoje porodice i tražio od žene svog života da uplati 52 miliona kuna u hrvatski budžet.

"Učinio sam to na osnovi presude koju su donijeli sluge zla, ljubitelji keša, sisači državnih para, pijanice, jadnici i izrabljivači, čije će boravište zauvijek biti između zatvora i stupa srama, iako sam imao svako pravo da ne učinim tako. Osudili su me kriminalci za djelo koje nisam učinio. Odlučio sam uplatiti u hrvatski proračun iznos koji je veći od jedne četvrtine proračuna za sport jedne članice EU od četiri milijuna ljudi. Jedan čovjek uplatio je dakle kao milijun poreznih obveznika. Više nego tisuće hrvatskih tvrtki u godini dana. Iduća tri mjeseca hrvatski sport može živjeti od mog novca. Ili možete sagraditi sedam škola. Ili bolnicu. Ili pola stadiona. U siromašnoj zemlji u kojoj sam sa suradnicima svojim rukama stvorio preko 50 milijunaša, bez kojih bi ta zemlja bila još siromašnija nego što je. Zašto, pitate se? Zato jer Zdravko Mamić nikad nije bio tu zbog novca. Ja sam tu zbog strasti i ljubavi, jer je to moj život. I zato jer je to moj život, uskoro ću u reformi pravosuđa onemogućiti da se ovakva situacija ponovi. Učinit ću pravosuđe transparentnim kako bih zaštitio sve vas. Jer kamen koji odbaciše pravosudni varalice postade kamen zaglavni. Uskoro", zaključio je Mamić.

Povezana vijest

Zdravko Mamić u tajnosti podmirio cijeli dug Hrvatskoj