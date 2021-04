Oglasio se njemački ambasador nakon pisanja "Kohe"

PRIŠTINA - Nakon pisanja prištinske "Koha ditore" da su došli u posjed "non pejpera", za koji tvrde da su ga sastavile Njemačka i Francuska, oglasio se njemački ambasador Jorn Rohde.

Naime, njemački ambasador na Kosovu je putem svog Twitter profila objavio da je riječ o lažnoj vijesti.

"Možda taj papir postoji, ali sigurno da nije njemačko- francuski", naveo je on i dodao da Njemačka u potpunosti podržava dijalog Beograda i Prištine pod okriljem EU i rukovodstvom Miroslava Lajčaka, što je njemački ministar spoljnih poslova Hajko Mas podvukao tokom boravka u Prištini prošlog četvrtka.

Prištinski list "Koha ditore" objavio je kao ekskluzivnu vijest da je došao u posjed "non pejpera" koji su navodno sastavile Njemačka i Francuska, a s ciljem privođenja kraju dijaloga Beograda i Prištine, i po kom je predviđeno na koji način bi Srbija mogla da prizna tzv. Kosovo.

The so called “German-French non paper” published by Koha Ditore is fake news! There might be a paper but it’s for sure not a German-French one. Our full support is for the EU-led dialogue led by EUSR @MiroslavLajcak as German FM Maas again underlined last Thursday in Pristina