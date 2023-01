Oglasio se pretučeni srpski dječak na Kosovu i Metohiji (VIDEO)

KOSOVSKA MITROVICA - Lazar Milutinović (15), koga su jutros u Suvom Dolu pretukla četvorica Albanaca, pušten je na kućno liječenje, a dječak je izjavio da mu nije jasno zašto su ga napali.

"Jutros sam krenuo na posao i presreo me je auto. Rekli su mi nešto na albanskom, ja to nisam razumeo, spustio sam glavu i nastavio dalje. Oni su izašli iz auta, ja sam krenuo da bežim od njih, ali su me sustigli, uhvatili i onda su me šutirali i udarali gde su stigli. Ništa mi nisu rekli, samo su me tukli i uzeli su mi telefon iz jakne", ispričao je Lazar za Kosovo onlajn.

Dodao je da mu se ovako nešto prvi put desilo i da nikad do sada nije imao problema sa komšijama Albancima.

Lazar je naglasio da ga je strah zbog napada i da mu nije jasno zbog čega je pretučen, dodajući "Da li im smeta što sam Srbin ili nešto drugo, stvarno mi nije jasno".

Lazarov otac Zlatibor je naveo da mu je u policijskoj stanici u južnom dijelu Kosovske Mitrovice rečeno da će biti preduzeto sve da napadači budu otkriveni, ali je poručio da u to ne vjeruje.

Srpska lista osudila napad

Napad na srpskog dječaka Lazara M. od strane grupe Albanaca u Suvom Dolu pred očima "Kurtijevih specijalaca" je nastavak plana Aljbina Kurtija da se Srbi zastraše i protjeraju sa Kosova i Metohije, saopštila je danas Srpska lista (SL).

Nakon pokušaja ubistva Stefana i Miloša u Štrpcu i prebijanja Stefana Tomića u Klokotu, u svega nekoliko nedjelja petnaestogodišnji Lazar M. je četvrto srpsko dijete koje su napali albanski ekstremisti.

"Svesni da će i ovaj napad neko relativizovati želimo da naglasimo da su ove siledžije i ekstremisti Lazara pretukli samo zato što je Srbin, i zato što je višegodišnja praksa da se oni koji napadaju Srbe, našu decu i imovinu ne kažnjavaju. Diktatorski režim Aljbina Kurtija svojim delovanjem i političkim izjavama promoviše i podstiče nasilje kao način za rešavanje političkih problema. Ono što je najopasnije je ćutanje međunarodnih predstavnika", navedeno je u saopštenju Srpske liste.

Srpska lista osudila je napad na Lazara, jer je, kako navode, to napad na svako srpsko dijete, i svaku srpsku porodicu na ovim prostorima.

"Ujedno zahtevamo da se odgovorni pronađu, liše slobode i adekvatno kazne, kao i da se najhitnije pojača prisustvo međunarodnih bezbednosnih snaga u srpskim sredinama kako bi se esktremisti odvratili od napada na Srbe, našu decu i imovinu", istaknuto je u saopštenju.