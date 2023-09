Oglasio se vlasnik agencije čiji je autobus sa srpskim turistima imao sudar u Grčkoj

BEOGRAD - Vlasnik turističke agencije iz Niša "Skaj end San" Bojan Milosavljević, potvrdio je za Tanjug da je autobus u vlasništvu njegove agencije jutros imao udes u Grčkoj i da su putnici uglavnom lakše povrijeđeni.

"Informacije koje imamo je da je automobil prešao u traku gde je bio autobus. Većina putnika je lakše povređena. Naš kolega i suvlasnik agencije Marko se uputo u Grčku i on je u blizini mesta Polikastro. On će biti sa putnicima. Ono što znamo je da se lakše povređeni upućuju u Polikastro, a teže povređeni u Solun. Ima između 10 do 15 teže povređenih. Kada kažem teže, mislim na prelome i još uvek ne znamo da li ima kritičnih. Za sada je informacija da nema", rekao je Milosavljević i dodao da je za sada sve nezvanično.

Druga koleginica, kako je dodao Milosavljević, se nalazi u bolnici u Solunu gdje su teže povrijeđeni i gdje se utvrđuje koji su to putnici.

On je dodao da je jutros upućen jedan dvospratni autobus za Grčku, da bude na raspolaganje putnicima, kao i da je angažovan i jedan grčki autobus za dalje zbrinjavanje i transfer.

Najbitnije da je većina lakše povrijeđena i dodao da je bio u konkatku sa jednom putnicom u Solunu i da su uglavnom tamo putnici koji imaju prelome.

Kolege iz drugih agencija su nam se takođe stavile na raspolaganje, dodao je Milosavljević.

On je rekao da ne može da potvrdi informaciju da li je bilo povrijeđene djece kako su ranije pisali mediji .

"Za Solun znam da su uglavnom stariji jer smo imali jednu grupu penzionera. I uglavnom su tamo stariji. Za decu ne znam, čekam ne mogu da potvrdim", dodao je on.

Istakao je da je sudar bio strašan prema fotografijama koje je dobio, i da je do nesreće prema nezvaničnim informacijama koje je dobio, došlo jer je automobil prešao u suprotnu traku gdje se nalazio autobus.

"Vide se tragovi kočenja u levoj traci. Po svemu sudeći prešao je u suprotnu stranu. Vozač je uspeo nekako da zdarži na putu vozilo. Srećom se nije u brzini prevrnuo. Okrenuo se u jarak i nije bio u punoj brzini, inače bi bila strašna tragedija", dodao je on.

Milosavljević je dodao da su u stalnoj komunikaciji sa Ministarsrvom turizma, konzulatom u Grčkoj, sa kolegama i sa porodicama.