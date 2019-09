Oglasio se vlasnik staforda koji je ušetao u školu i napao đake

NIŠ - Dmitar Z., vlasnik staforda koji je jutros ušao u OŠ “Njegoš” u Nišu gdje su povrijeđena tri učenika, kaže da pas nije bio pušten na ulicu, već je spletom okolnosti pobjegao iz boksa i dvorišta u kojem ga čuvaju i da je samo želio da se igra sa djecom.

“Žao mi je što su djeca zadobila povrede. To je pas koga čuva moja kćerka koja ima 13 godina. Pas nije agresivan, veoma je socijalizovan, naviknut je na djecu i želio je samo da se igra. Staford je inače takva rasa pasa koja ili napada ili se igra. Ovaj je potpuno socijalizovan i želio je samo igru, iako ne izgleda kao kuca za igru. Da je imao namjeru da napada ne bi se završilo sa takvim povredama”, objašnjava Dmitar Z.

“On ima kavez u kojem je zaključan, a oko dvorišta se nalazi ograda od žice. Vjerovatno ga sinoć nisam zaključao poslije hranjenja ili je neko od djece okrenuo ključ natrag. On je šapom gurnuo bravu i otvorio je. Poslije izlaska iz boksa, kao drugi prsten obezbjeđenja nalazi se ograda od dvorišta, ali je on prokopao zemlju ispod žice i izašao. I to je bodljikava žica u pitanju, kako se nije ogrebao ne znam. Nema razloga za paniku, djeca nisu bila ugožena, ovo je jedna velika škola za sve nas”, kaže Dmitar Z, prenosi Blic.

Direktor OŠ “Njegoš” Bojan Krstić koji je u školskoj zgradi kaišem od pantalona uhvatio staforda, rekao je danas da pas nije bio agresivan, da nije režao i lajao već da je mahao repom, ali da mu svakako nije bilo mjesto u školskoj zgradi.

