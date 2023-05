Ogromna najezda komaraca u Hrvatskoj: "Neizdrživo je" (VIDEO)

Kiša je drastično podigla vodostaje rijeka u cijeloj Hrvatskoj, što pogoduje razmnožavanju komaraca koji posljednjih sedmica zadaju muke i ljudima i životinjama, a posebno mještanima Baranje koji kažu da je život zbog njih ondje gotovo nemoguć.

Tako je na društvenim mrežama ovih dana hrvatska kompanija Pestrid d.o.o. objavila fotografiju iz Bilja sa Dunava na kojoj se vidi kako je roj komaraca u potpunosti prekrio prste mještanina.

Sa ovakvim se prizorima susreću i stanovnici okolnih mjesta, a fotograf Mario Romulić iz Bilja rekao je za Index.hr da je život u tom mjestu zbog komaraca neizdrživ.

On je i ranijih godina imao problem s najezdom komaraca kada su ga, prilikom pokušaja zalijevanja vrta, izgrizli do krvi.

"Koliko se ja sjećam, nikad nije bilo baš ovako. Neizdrživo je, ne pomaže ništa, pogotovo ne zaprašivanje sada. To ih sjebe na dan, ali sutra dođu novi", ispričao je Romulić tada za Index.

A ove godine mogla bi se ponoviti ta situacija. Romulić priča da je situacija oko Kopačkog rita neizdrživa i da se zbog ogromnih rojeva komaraca ne može izaći iz kuće. Kaže i da uz ljude jako pate životinje, koje su cijele prekrivene komarcima.

"Kada netko izađe van, odmah se dižu komarci. Ulijeću u usta. Što je najgore, ne može se biti ni vani ni unutra jer ulaze i u kuću. Oni razaraju kvalitetu života", priča on.

Kaže i da mještani isto misle te da nikako ne shvata nezainteresovanost nadležnih za najezdu komaraca u Baranji, ponajviše zato što su, kako kaže, "komarci strašan zdravstveni problem".

"Svaki komarac prenosi parazite i razne bolesti. Oni su ogroman zdravstveni problem. Nije mi jasno da se to svake godine ponavlja. No nije samo to posrijedi - odgovorni ne shvaćaju da nas truju. Po meni je ovo zločin nad stanovništvom. Sve je to zbog našeg civiliziranog načina života, gdje sve radimo naopako. Špricamo komarce već pedeset godina, a oni su evoluirali i postali imuni na te otrove koji istovremeno ubijaju, primjerice, vretenca te ptice pjevice koje jedu komarce… A uz njih ubiju i dobre oprašivače. Meni nije jasno da netko može dozvoliti da se ljudi ovako pate. Psi su prekriveni komarcima, ne vidi im se boja krzna", kazao je, između ostalog, Romulić.