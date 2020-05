Oksford: Obećavajući nalazi o vakcini protiv virusa korona

LONDON - Vakcina protiv korona virusa koju su razvili naučnici sa Univerziteta Oksford i ispitivali ih na šest majmuna, donijela je obećavajuće nalaze koji su doveli do početka ispitivanja na ljudima krajem prošlog mjeseca, prenijeli su u četvrtak američki i britanski istraživači.

Prošlog mjeseca britanski proizvođač lijekova "AstraZeneca" saopštio je da se udružio sa istraživačima iz Okfordske grupe za vakcinu i Institutom Džener koji razvijaju vakcinu, prenio je Rojters.

Prema izvještaju, neki od majmuna koji su dobili jednu vakcinu razvili su antitijela protiv virusa u roku od 14 dana, a sva zaštitna antitijela u roku 28 dana, prije nego što su bili izloženi velikim dozama virusa.

Nakon izlaganju, vakcina je spriječila oštećanje pluća, ali je virus ostao aktivan u nosu.

Stefen Evans, profesor farmakoepidemiologije na Londonskoj školi higijene i tropske medicine, izjavio je da su podaci na majmunima definitivno dobra vijest.

Iako je uspjeh delovanja vakcine na majmunima ključan korak, mnoge vakcine koje štite majmune u laboratorijama ne uspijevaju da zaštite ljude.

Evans je rekao da je jedan ključni nalaz bio posebno umirujući, a to je da nije bilo dokaza o pojačanoj imunološkoj bolesti, kod koje se dešava da umjesto da štiti od virusa, vakcina zapravo čini bolest još gorom.

"To je bila definitivna teorijska briga vezana za vakcinu protiv SARS-CoV-2 i to što nema dokaza za to u ovoj studiji je veoma ohrabrujuće", rekao je Evans.

Prošlog mjeseca britanski naučnici počeli su da daju vakcinu ljudima volonterima, do 13. maja 1.000 ljudi je primilo vakcinu.