Oluja na Jadranu, 25.000 munja, cunami na Hvaru

ZAGREB - U kasnim poslepodnevnim satima dijelove Jadrana pogodilo je nevrijeme, a na Hvaru se zbog premještanja poremećaja dogodila pojava meteorološkog cunamija, prenosi Index.hr.

Riječ je o naglim oscilacijama nivoa mora uslijed brzih promjena vazdušnog pritiska.

Došlo je do plime, pa do osjeke, kada se more povuklo za oko 105 centimetara za samo 10 minuta, javio je sinoć Index.hr.

Mjestimični pljuskovi i grmljavine zabilježeni su širom Jadranske obale, a za 120 minuta zabilježeno je više od 25.000 udara munja.

U sjevernom dijelu Cetinske krajine olujni vjetar je rušio stabla na puteve, javila je sinoć Dalmacija Danas.

Nevrijeme je zahvatilo područje od Knina do Dinare.

U Hrvacama su pala 23 litra kiše po kvadratnom metru.