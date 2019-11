Oluja poharala Dalmaciju: Duvao najjači jugo u ovom vijeku

SPLIT - Hrvatski dio Jadrana pogodila je u utorak jedna od najjačih oluja ove godine, a jugo koji je duvao u Splitu najjači je u ovom vijeku, od jutros je vetar u slabljenju, ali se očekuju oilne padavine, prenijeli su hrvatski mediji.

Portal Index piše da je posebno u Dalmaciji jak jugo nosio sve pred sobom, čupao stabla i bacao ih po automobilima i putevima.

Mnogi putevi su blokirani, a materijalna šteta je velika.

Predio Istre jugo sa veoma jakim, orkanskim udarima pogodio je sinoć.

Od jutros jugo je u slabljenju i mijenja pravac u jugozapadni i zapadni vjetar.

Prema pisanju Indexa, udari vetra koji su juče na dubrovačkom području prelazili 140 km/h, a u Splitu je na zvaničnoj DHMZ stanici na Marjanu zabilježen orkanski udar od 134,28 km/h.

Treća je to, kažu, najveća brzina juga u Splitu zvanično zabilježena u posljednjih 60 godina.

Jači udar juga zabeležen je 24. novembra 1987. godine, kada je duvao 138,60 km/h i 1. februara 1986., kada je izmjereno 149,04 km/h.

More je poplavilo kompletne niže dijelove obale, a u nekim dijelovima Kaštela more je dopiralo do kućnih pragova. Koliko je situacija bila alarmantna, pokazuje i to što su iz Grada Kaštela dijelili građanima džakove s pjeskom.

Poplavljeni su bili i obalni dijelovi brojnih gradova na obali i ostrvima, od Dubrovnika, preko Omiša, Splita, Trogira i Šibenika, pa sve do Istre i ostrva.

Poplavljene su plaže, rive, kuće i poslovni prostori, talasi su razbijali brodove o obalu, a neke su i potopljeni.

Prava šteta bithe poznata tek nakon što nevrijeme prođe.

Danas se nastavlja umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz povremenu kišu, a ujutro u unutrašnjosti i mjestimičnu maglu.