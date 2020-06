Olujni jugo prekinuo pomorski saobraćaj u Hrvatskoj

ZAGREB - Olujni jugo koji na momente duva brzinom od 100 kilometara na čas zaustavio je znatan dio pomorskog saobraćaja u Hrvatskoj.

U prekidu su i katamaranske linije Vis - Split, Ubli - Vela Luka - Hvar - Split, Korčula - Prigradica - Hvar - Split, Sobra - Šipanska Luka - Dubrovnik, Pula - Zadar i Mali Lošinj - Cres - Rijeka, brodske linije Dubrovnik - Koločep - Lopud - Suđurađ, Komiža - Biševo, Mali Lošinj - Unije - Susak, te trajektne linije Vela Luka - Ubli i Dubrovnik - Lopud - Suđurađ.

Meteorolog Zoran Vakula rekao je da se u toku dana očekuje mnogo kiše, grmljavina, vjetar i olujno nevrijeme.

"U samo jednom danu u pojedinim područjima bi mogla pasti prosječna količina kiše za cijeli jun i to uz munje i gromove, te olujni jugo i južni vjetar. Na moru bi moglo biti i talasa visokih do četiri metra, što znači da će vjerovatno doći i do plavljenja nekih riva, a mjestimično su mogući i grad i pijavice", istakao je Vakula.

Zbog toga je Državni hidrometeorološki zavod za danas izdao i narandžasto upozorenje za cijelu obalu, dok je za Karlovačku regiju zbog obilne kiše izdato žuto upozorenje, javlja HRT.

Vikend bi na kopnu, ali i na Jadranu trebao biti stabilniji i topliji, ali nova kiša i nešto niža temperatura očekuju se u ponedjeljak.