"Oni koji su porodili monstruma moraju da ga kontrolišu"

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da takse na srpsku robu moraju biti ukinute, da Beograd ne interesuje kako će se to dogoditi.

On je poručio da oni koji su 'porodili' političkog monstruma u Prištini moraju da ga kontrolišu.

"Onaj koje porodio tog političkog monstruma u Prištini mora da reši poroblem i kontroliše svoje čedo. Nema tu dvostrukih igara, ili će te ga kontrolisati il i nećete", rekao je Dačić na pitanje novinara nakon sastanka sa libanskim kolegom Žibranom Basilom.

Upitan da li, nakon izjave američkog državnog sekretara Majka Pompea da se ukinu takse, postoji mogućnost da se Priština prvi put suprotstavi Vašingtonu, Dačić kaže da vjeruje da nije moguće da Priština ne sluša SAD.

"Mislim da je to farsa, to da oni ne poslušaju Vašington, milsim da je to nemoguće", rekao je šef srpske diplomatije.

Dačić je upozorio da niko ne može biti siguran kada 'porodi' monstruma kako će se on ponašati jer on ponekad misli da je jači od onoga ko ga je stvorio.

Dačić je dodao da pozitivno misli o tome što je rekao Pompeo i što govore EU i druge države protiv onoga što Priština radi ali je dodao da ne vidi efekat svega toga.

"Ne misli valjda neko da ćemo mi sada pričati o druigim temama iz dijaloga dok se takse ne ukinu", rekao je on i pozvao međunarodnu zajednicu da se prema Prištini ponaša kako bi se ponašala prema Srbiji.

Dačić je ocijenio da takse od 100 odsto na uvoz robe iz centralne Srbije i BiH nisu uvedene da bi neko takvu odluku opravdavao, već je namjera da se što više zaoštri situacija i stvori osnova za nove pregovore.

"Zato insistiramo da se ta odluka ukine da bi nastavili dijalog. Kako će se to desiti nas to ne zanima", rekao je Dačić.