Onlajn nastava u Srbiji do 21. decembra, skraćeno radno vrijeme do 15.

BEOGRAD - Vlada Srbije odlučila je danas da će se od 30. novembra do početka zimskog raspusta, 21. decembra, nastava za učenike od petog do osmog razreda osnovnih škola i za učenike srednjih škola izvoditi na daljinu, a da će se mjera skraćenja radnog vremena produžiti do 15. decembra.

Zimski raspust počinje 21. decembra 2020. godine, a završava se 15. januara 2021. godine i važiće za sve učenike osnovnih i srednjih škola na teritoriji Republike Srbije, navodi se u saopštenju sa današnje sednice vlade na kojoj su usvojene nove mere protiv korona virusa.

Vlada je donijela odluku i da se produži mjera skraćenja radnog vremena do 18 časova restoranima, kafićima, barovima, klubovima, kladionicama i tržnim centrima, a prodavnicama i drugim maloprodajnim trgovinskim objektima do 21 čas - do 15. decembra.

Takođe sve prethodno usvojene mjere ostaju na snazi.