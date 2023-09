Opozicija traži izbore, Orlić obećao odgovor za 30 dana

BEOGRAD – Burna atmosfera vladala je i prije početka sjednice Skupštine Srbije, a pogotovo za vrijeme trajanja zasjedanja.

Naime, Zoran Lutovac, predsjednik Demokratske stranke (DS), rekao je prije početka sjednice da opozicija zahtijeva hitne parlamentarne izbore, a uz njih i beogradske.

"Imali smo uspešan sastanak, gde smo se dogovorili koje ćemo korake preduzeti da bi ispinuli zahteve građana. Gledali smo da se sve što se desilo u vezi sa tragedijama ne ukloni ispod tepiha i da javnost zna o čemu se tu radilo", kazao je Lutovac.

Vladimir Orlić, predsjednik Narodne skupštine Srbije, odgovorio je proevropskom dijelu opozicije da "s oduševljenjem prihvata inicijativu da se raspišu vanredni parlamentarni i beogradski izbori".

"Obavestiću nadležne organe o tom zahtevu - Vladu Srbije, predsednika, i dobiće odgovor u najkraćem roku, možda i za 30 dana", rekao je Orlić na konferenciji za štampu u holu Skupštine, nakon što je opozicija sa istog tog mjesta najavila da će blokirati rad parlamenta i zatražila održavanje parlamentarnih izbora.

Poslanici opozicije počeli su, kako su i najavili, da blokiraju rad parlamenta, sjednice na čijem je dnevnom redu rebalans budžeta, zbog čega im je Ana Brnabić, premijerka Srbije poručila da se poslanici vladajuće koalicije "neće povući, jer moraju da rade za Srbiju".

Nakon što je usvojen dnevni red, pete vanredne sjednice parlamenta i nakon što je usvojen prijedlog da se održi zajednički načelni jedinstveni pretres o svih 25 tačaka dnevnog reda, poslanici su ustali sa svojih mjesta i uz zvižduke u povike napolje počeli da otežavaju rad parlamenta i izlaganje Brnabićeve, koja je podsjetila da se rebalansom bužeta obezbjeđuje novac za penzionere, majke i djecu.

"Ako oni uspeju u blokadi, nisu oni blokirali Anu Brnabić i Sinišu Malog, Vladu Srbije, Aleksandra Vučića, nisu blokirali nikoga od nas, imaju ideju da spreče da penzioneri dobiju povećanje, jer je to povećanje predviđeno ovim rebalansom. Ako uspeju u blokadi, što mi ne smemo da dozvolimo, sprečiće da majke dece do 16 godina dobiju jednokratnu pomoć, jer je sve to predviđeno ovim rebalansom bužeta", rekla je Brnabićeva.

Dodala je da "ako odustanu, ako se povuku ta djeca će ostati bez te jednokratne podrške i to upravo kada su uspjeli da povećaju stopu nataliteta".

"Ne smemo da odustanemo, šta god radite, nećemo odustati, borićemo se za majke za decu, poljoprivrednike, možete da radite šta god hoćete, nikada nećemo odustati", rekla je Brnabićeva.

Dodala je da što opozicija bude glasnija, oni će se jače boriti, jer ako opozicija pobijedi, neće biti plata i penzija i neće biti puteva i sve će biti onako kao što je bilo kada su oni bili na vlasti.

Brnabićeva je obrazlagala i prijedlog Slobodana Cvetkovića za ministra privrede.

"Ja ću govoriti o našem predlogu za ministra privrede. Pokazali ste koliko vas ovo interesuje, jedino vas zanima da blokirate sve gde god se pojavite. Razlika među nama je u našem odnosu prema građanima, prema deci i penzionerima i ona je više nego očigledna", rekla je Brnabićeva.

Dodala je i da joj "ne smetaju", te da mogu "slobodno da nastave".

Premijerka je govorila i o rebalansu budžeta, sve vrijeme se obraćajući dijelu opozicije koji protestuje.

Poslije izlaganja nekoliko poslanika, Orlić je zaključio raspravu o pojedinostima o rebalansu.

Nastavak rasprave o pojedinostima je danas u 13 časova.

