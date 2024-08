Optužen brat Nikole Jokića

Strahinja Jokić, brat Nikole Jokića, uhapšen je i optužen za napad na utakmici Denver Nagetsa. Strahinja je uhapšen u julu i upravo mu je donijeta presuda, nekih mjesec dana nakon hapšenja.

Kako javlja Denver Post, Strahinja Jokić je osuđen za napad trećeg stepena.

Napad trećeg stepena se generalno smatra najmanje ozbiljnim oblikom napada. Mnoge oblasti definišu napad trećeg stepena kao nepromišljeno izazivanje straha od povrede kod druge osobe.

U Koloradu počinite napad trećeg stepena ako svjesno, nepromišljeno ili uz kriminalnu nepažnju nanesete tjelesnu povredu drugoj osobi. Ovaj prekršaj se smatra prekršajem klase 1, za koji je predviđena kazna zatvora do 18 mjeseci i/ili novčana kazna do 1.000 dolara.

Generalno, napad je zločin koji podrazumijeva neopravdano nanošenje povrede nekome.

Strahinja Jokic was charged with third-degree assault after a video went viral on social media that appeared to show him punching a man in the face at Denver’s Ball Arena during a game against the Los Angeles Lakers, per @denverpost pic.twitter.com/8tcVuhNa6v