Optužen za silovanje maloljetne kćerke

POŽAREVAC - Protiv Živorada M. (60) iz Smoljinca kod Malog Crnića, Više javno tužilaštvo u Požarevcu podiglo je optužnicu zbog sumnje da je u maju ove godine silovao svoju maloljetnu kćerku A.M. (16).

Za ovo krivično djelo zakonom je predviđena kazna od pet do 15 godina zatvora. Prema navodima optužnice, osumnjičeni je kćerku silovao u periodu od 10. do 12. maja, nakon što ju je pretukao i odsjekao joj kosu. U to vrijeme oni su u kući bili sami, jer je Živorada supruga napustila zbog njegovog nasilja, a sina je još ranije izbacio iz kuće.

Poslije napastvovanja, kćerka je pobjegla iz kuće i zajedno sa majkom oca prijavila policiji. On je ubrzo uhapšen i određen mu je pritvor, koji je i dalje na snazi, kako ne bi uticao na svjedoke ili ponovio djelo za koje se tereti.

Inače, osumnjičeni je u februaru ove godine izašao prije vremena iz zatvora “Zabela”, u kojem je izdržao 10 od ukupno 14 godina na koje je osuđen zbog ubistva Roberta Todorovića (31) iz Smoljinca.

Pušten je prije vremena zbog dobrog vladanja i zbog toga što je obolio od leukemije. Ukoliko bude osuđen za silovanje ćerke, na tu kaznu biće dodate četiri godine, koliko mu je preostalo prije uslovnog puštanja na slobodu.

