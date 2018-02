Optužnica: Marjanović navodio policajce da ne vide Jelenino tijelo

BEOGRAD - Vještačenja, svjedočenja i forenzičke analize u istrazi ubistva pjevačice Jelene Krsmanović nesumnjivo obaraju odbranu Zorana Marjanovića da mu je žena odjednom nestala iz vida 2. aprila na nasipu. Dokazi jasno pokazuju da je Zoran morao da vidi zločin.

Kako stoji u optužnici protiv Zorana Marjanovića, koja je podignuta 9. februara, pjevačica Jelena Krsmanović tog 2. aprila 2016. godine nestala je na dijelu nasipa u Crvenki koji je potpuno pregledan. Ako bi neko na tom potezu stajao i gledao djevojku kako trči, sasvim sigurno bi mogao da vidi kuda ona ide.

Tome u prilog ide i izjava Borisa Pucića, policajca iz Borče, koja se nalazi u optužnici, a kojeg je Zoran Marjanović pozvao pošto je navodno primjetio da mu nema supruge.

Ovaj čovjek zaposlen je kao policajac u PI Borča, a na teritoriji ovog mjesta živi godinama. Za njega je nasip u Crvenki vrlo poznat teren, te je njegova izjava o potrazi za Jelenom jedna od ključnih u istrazi ovog ubistva, piše Blic.rs

“Posebno naglašavam da dok sam se nalazio na nasipu samo sam pregledao levu stranu nasipa, odnosno onu ka Dunavu zbog toga što je desna strana (gdje je Jelenino tijelo pronađeno) mogla vizuelnim pregledom u potpunosti da se sagleda i smatrao sam da nema potrebe da se ni vizuelno više pregleda ta desna strana, s obzirom na to da je sve vidljivo, što nije bio slučaj sa stranom ka Dunavu”, objasnio je Pucić.

Prema njegovim riječima, desna strana nasipa, gdje je kasnije pronađeno Jelenino tijelo, jeste čistina.

“Tu ima otprilike 30-50 metara čistine, odnosno travnate površine koja se završava šibljem iza kojeg ide kanal u kojem takođe raste šiblje, s tim što napominjem da ja nisam ni znao da se tu nalazi neki kanal, nikada nisam prilazio tuda”, kazao je Pucić pred tužilaštvom.

Ova izjava nesumnjivo obara Zoranovu odbranu da mu je žena „nestala pred očima“, na čistini, te čak i da nije on ubio svoju ženu, morao je da vidi ako se nešto dešavalo.

Kako je kazao u svojoj odbrani, prilikom saslušanja kod tužioca 15. septembra 2017. godine, on i njihova ćerkica krenuli su za Jelenom hodajući po nasipu. Njegova udaljenost od mesta zločina nije bila velika. A kako je stajao na nasipu u pravcu Crvenke, ka Borči, mogao je da vidi čitav potez na kom je bila Jelena: od podnožja nasipa, šipražja, kanala do ulice i susjednog kanala. To znači da je mogao da vidi i nju kako trči i njen nestanak.

Nijednog trenutka u danu i noći potrage nije spominjao drugi dio nasipa gdje je zapravo ležalo Jelenino beživotno tijelo, iako je stajao pored nje dok je umirala, navodeći istragu na pogrešan trag.

Tome u prilog ide i vještačenje mobilnih koje ukazuje na to da je u vrijeme pjevačicine smrti Zoran Marjanović bio upravo neposredno pored mjesta zločina i da je Zoranov susret sa Jelenom, „na otvorenom prostoru između 16.56 i 17.04 bio neizbježan“.

Zoran Marjanović uhapšen je 15. septembra 2017. godine nakon što su policija i tužilaštvo došli do dokaza koji direktno ukazuju na to da je on počinilac krvničkog ubistva njegove supruge Jelene. Na njegovim pantalonama pronađeno je blato koje odgovara blatu iz kanala gdje je pjevačica ubijena. Zoran je, prema optužnici, iako tvrdi suprotno, bio na mjestu zločina. Takođe, Jelenina krv otkrivena na zadnjem sjedištu Marjanovićevog „mercedesa“ neoboriv je dokaz protiv njega.

