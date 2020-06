Orban: Srbija je potrebnija Evropskoj uniji, nego EU Srbiji

BUDIMPEŠTA - Ubijeđen sam da je Evropskoj unijii potrebnija Srbija, nego što je Srbiji potrebno članstvo u Evropskoj uniji, koja bez Srbije nije cjelovita, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

"Srbija je ključna država, EU nije cjelovita bez Srbije i moj stav je da će ovo otvaranje granica koje smo pokazali iz pravca Evropske unije prema Srbiji doprinijeti što bržoj integraciji Srbije u Evropskoj uniji", rekao je Orban u intervjuu za Radio-televiziju Panon.

On je istakao i "da je nedvomisleno da bez Srbije nema garancija za bezbjednost Evrope".

Podsjetio je da su u protekle četiri godine srpsko-mađarski odnosi podignuti na tako visok nivo na kojem se danas nalaze.

Između dva naroda, rekao je Orban, postoji burna istorija i zato je bilo potrebno da se uloži napor da se izgradi neophodno povjerenje i prijateljstvo.

"U Srbiji su sada na vlasti oni koji to osjećaju. Zbog toga je naš interes da u Srbiji na vlasti uvijek budu naši prijatelji i mogući saveznici s kojima možemo da gradimo zajedničku budućnost. To nije uvijek tako bilo, niti će uvijek biti. Treba poštovati tu izuzetnu mogućnost da su sada upravo takvi ljudi u vladi i u vlasti u Beogradu", kazao je on.

Zbog toga je, dodao je Orban, u interesu Mađarske da Srbija ima stabilnu, uravnoteženu i snažnu vladu, sa ljudima koji razumiju Mađare i znaju da Srbi zajedno sa Mađarima žele da stvore sebi bolju budućnost.

"Istovremeno i da kod nas ovdje na vlasti budu oni koji znaju da ako želimo ljepšu budućnost za Mađare, možemo je stvoriti zajedno sa Srbima", naglasio je Orban.

Viktor Orban je istakao i važnost privredne saradnje Srbije i Mađarske. On smatra da Vojvodina ima veliki potencijal za kvalitetan život i Srba i Mađara.

"Ima mogućnosti za to da se dobri odnosi koji su izgrađeni u politici, stvore što više prednosti i za Srbe i za Mađare. Važno je da se mi ovdje u Pešti, ne usredsrijedimo samo na Vojvodinu, već i na čitavu Srbiju. Moramo da imamo u vidu i srpsku vladu i mađarski kapital ne smije da se zaustavi samo u Vojvodini, nego da pokuša na teritoriji čitave Srbije da stvori što više mješovitih preduzeća", istakao je Orban.

"Predsjednik Vučić, koji ima velike zasluge u kvalitetu sadašnjih kontakata uvijek kaže da treba ići i dalje od Vojvodine", rekao je Orban.

Premijer Mađarske posebnu pažnju u razgovoru posvetio je i predstojećim izborima u Vojvodini, posebno pozivajući mađarsko biračko tijelo da iskoristi svoje biračko pravo i glasa za svoje kandidate.

Mađarska je i ovog puta podržala Savez vojvođanskih Mađara, ali i njenog lidera Ištvana Pastora.

"Ozbiljno političko iskustvo, prošlost, reference, rukovodstvo u Vojvodini ima samo SVM koji je sposoban da u najširem mogućem krugu okupi Mađare, a mi iz Budimpešte uvijek treba da podržavamo mađarsko jedinstvo", kaže Viktor Orban.