Organizatori ulažu tužbu zbog zabrane koncerta u Puli

PULA - Agencija Hiljadarka, odnosno društvo Cimar production, u čijoj je organizaciji sporni koncert u Puli, u petak je podnijelo tužbu Trgovačkom sudu u Pazinu protiv gradskog preduzeća Pula Sport

Nakon što je gradonačelnik Pule, Filip Zoričić otkazao koncert na kojem je 25. marta trebalo da nastupaju i poznate zvijezde narodne i folk muzike, što je izazvalo negodovanje javnosti, sada postoji mogućnost da se sporni koncert ipak održi jer je cijeli slučaj završio na sudu.

Naime, agencija Hiljadarka, odnosno društvo Cimar production, u čijoj je organizaciji sporni koncert u Puli, u petak je podnijelo tužbu Trgovačkom sudu u Pazinu protiv gradskog preduzeća Pula Sport, vlasnika i direktora dvorane u kojoj treba da se održi koncert Duška Kuliša, Dragana Kojića Kebe, Ane Bekute i Zorane Mićanović.

"Mogu vam potvrditi da smo podneli tužbu Trgovačkom sudu. Ročište je zakazano je za 10. mart 2023. u 9:00 sati te će odluka o predloženoj privremenoj meri uslediti nakon ročišta. Mi samo želimo da se ispoštuje ono što stoji u ugovoru", izjavio je advokat koji zastupa produkciju u čijoj organizaciji je koncert i dodao:

"Ako bi sud izdao privremenu mjeru, koncert bi se održao u u Puli u najavljenom terminu. Ako to ipak ne bude slučaj, od Pula Sporta ćemo tražiti naknadu štete", kazao je za "Večernji list" advokat Srđan Simić, koji zastupa agenciju Hiljadarka.

Inače, iz agencije Hiljadarka optužili su gradonačelnika Zoričića da je zabranio koncert i izvrijeđao organizatore.

Zabavni projekt ''Hiljadarka'' u oktobru prošle godine potpisao je ugovor i zakupio sportsku dvoranu u Puli za koncert splitskog, hrvatskog pjevača Duška Kuliša i njegove prijatelje pod nazivom "Duško Kuliš & gosti".

"Napravili smo sve potrebne pripreme, platili dvoranu po ugovoru, potpisali ugovore s izvođačima, zatražili radne dozvole za goste strance i krenuli u reklamiranje, sve na isti način kako to već godinama radimo po cijeloj Hrvatskoj".

"Na dan kad smo Pulu oblepili plakatima, oko 21 sat naveče, zvao nas je uplašeni direktor pulske sportske dvorane, gospodin Mario Peruško i rekao da je upravo dobio poziv od bijesnog gradonačelnika Filipa Zoričića koji mu je doslovno naredio da bez obzira na ugovor odmah otkaže taj koncert jer gradonačelnik ne želi, citiram, 'srpska smeća' u svom gradu. Mene je poziv zatekao na putu, potpuno šokirao, rekao sam direktoru da ne mogu da vjerujem šta slušam i da molim da me odmah spoji s gradonačelnikom kako bismo riješili eventualne nesporazume. Nakon što sam dobio direktan broj telefona, kontaktirao sam lično gradonačelnika na mobilni. Javio mi se potpuno pijan i kad je čuo s kime razgovora, sasuo je svu salvu uvreda na moj račun. Pokušao sam mirno da razgovaram s gospodinom Zoričićem, no on je urlao na mene na telefon, vikao i meni 'da ne želi srpska smeća u svom gradu'. Pokušao sam da mu objasnim da je gospodin Duško Kuliš kultni hrvatski pjevač, Dalmatinac, Splićanin, no kad mi je u jednom trenutku počeo 'je*ati srpsku mater' prekinuo sam ja telefonski razgovor ne želeći uopšte na taj način da komuniciram jer takav prostački način razgovora zaista je ispod svakog nivoa", kazao je direktor Hiljadarke Mario Cindori nedavno, piše Telegraf.