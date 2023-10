Orlić: Bio bi apsurd da tzv. Kosovo, poslije svega, bude primljeno u Savjet Evrope

Predsjednik Narodne skupštine Srbije Vladimir Orlić sastao se danas sa izvjestiocem Monitoring komiteta Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope Akselom Šeferom, izrazivši opredeljenje za dalji nastavak saradnje.

Govoreći o KiM, Orlić je istakao da je situacija izuzetno teška i da je takva isključivo krivicom Aljbina Kurtija, saopštila je Skupština Srbije.

"Predstavljalo bi apsurd da, nakon svega što radi, tzv. "Kosovo" bude još i nagrađeno članstvom u Savjet Evrope. To ne kaže samo Srbija, isto kažu i mnogi drugi u Evropi", rekao je Orlić, dodajući da je stav Srbije jasan i da ga je više puta ponovio predsjednik Republike Aleksandar Vučića a to je da je dijalog jedini ispravan način da se dođe do bilo kakvog održivog rješenja i da, za razliku od Kurtija, mi želimo mir.

Kada je riječ o dijalogu između Beograda i Prištine, Orlić je obavijestio Šefera o svakodnevnom teroru, nasilju i ugrožavanju bezbjednosti srpskog naroda na KiM, neprihvatljivom odnosu Prištine prema prethodno potpisanim sporazumima, flagrantnim pokušajima da se izazove eskalacija i uništi svaki dijalog.

Orlić je tokom sastanka ukazao na sveukupni napredak koji je Srbija ostvarila u brojnim oblastima, a posebno demokratskih standarda, vladavine prava, ljudskih i manjinskih prava u Srbiji.

Izvjestio je sagovornika o uspješnoj kompletiranoj reformi pravosuđa, započetoj promjenom Ustava prošle godine, pripremi čitavog seta zakona u direktnoj saradnji sa Venecijanskom komisijom, kao i njihovom usvajanju.

Kako je naglasio, ovaj proces tekao je transparentno i inkluzivno, obezbjedivši nezavisnost i samostalnost sudija i tužilaca na najvišem nivou od uvođenja višestranačja u Srbiji.

"Relevantne ocjene EU u poglavljima 23 i 24, koja se upravo bave pitanjima fundamentalnih prava i borbe protiv korupcije, kažu da je Srbija postigla napredak", rekao je Orlić.

Naglasio je da isto važi i po pitanju bezbjednosti novinara, rada parlamenta, kao i ispunjavanju preporuka ODIHR i drugih predloga političkih stranaka kroz međupartijski dijalog.

"Sve ovo jesu oblasti u kojima smo postigli napredak, omogućili više slobode i demokratije nego ikada prije", rekao je Orlić.

Izvjestilac Šefer, zajedno sa predstavnicima Sekretarijata PSSE, boravi u monitoring misiji i sastaće se sa delegacijom Skupštine Srbije u PSSE, poslaničkim grupama i članovima Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.