Orlić: Niko od ministara nije rekao ni reč, a kamoli psovku

BEOGRAD - Predsjednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić konstatovao je danas da šef poslaničke grupe Demokratske stranke Zoran Lutovac nije dostavio snimak na kojem bi trebalo da se vidi da je ministar finansija Siniša Mali navodno opsovao poslanicu DS Draganu Rakić tokom nedavne rasprave o budžetu.

Lutovac je tokom jučerašnje rasprave, želeći da ilustruje, kako je sam rekao, odnos izvršne vlasti prema skupštini spomenuo navodno ponašanje potpredsjednika vlade tokom nedavne rasprave o budžetu za 2023.

“Videli smo ovde predstavnike izvršne vlasti koji su dolazili i ponašali se bahato, koji su psovali majku poslanicima, držali lekcije umesto da polažu račune”, rekao je juče Lutovac i tvrdio da je i predsjednik parlamenta čuo kako je Mali opsovao majku Dragani Rakić.

“Niko od ministara nije rekao ni reč, a kamoli psovku”, rekao je Orlić i upitao Lutovca kakvog smisla ima da izmišlja pozivajući ga da, kako je rekao, ne optužuje ljude.

“Ništa ja ne izmišljam postoji snimak”, rekao je Lutovac, prenosi Tanjug,

“Ne postoji snimak. Donesite mi snimak. Ako mi ne dostavite snmak ja ću reći da ste slagali, kažem vam šta ću da uradim”, rekao je Orlić.

“Dobićete taj snimak. I vi ste čuli ali ste se pravili da ne čujete”, odgovorio je Lutovac.

Tokom današnje rasprave Lutovac je govorio o licemerju, a Orlić je prokomentarisao: “Nemojte samo o stidu i licemerju da pričamo, jučerašnji dan smo završili konstatacijom da ste slagali mene u mikforon i mene u oči. Nemojte samo o tome da pričamo više”, rekao je Orlić.

Lutovac je odgovorio da “ što se snimka tiče dobićete potpise poslanika koji su to videli”, na šta mu je Orlić odgovorio da neće potpise nego snimak za koji je Lutovac tvrdio da postoji.

“A snimak ćete dobiti zajedno sa dva minuta sa naplatne rampe”, rekao je Lutovac, a Orlić konstatovao: “Znači, slagali ste me. Odlično je što ste priznali”, rekao je Orlić. Posle kraće polemike Lutovac je rekao "sram vas bilo".

“Sram vas bilo, gospodine Lutovac, da se na taj način ponašate, nema smila i to neću da dozvolim. Juče ste me gledali u oči i rekli ste imam snimak dostaviću vam snimak, a sad mi saopštavate da to ne postoji i mene sram da bude što ste vi slagali?”, završio je Orlić.