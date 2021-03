Oskrnavljen spomenik Stefanu Nemanji u Beogradu

BEOGRAD - Nepoznati muškarac otkinuo je dio krsta sa spomenika Stefanu Nemanji na Savskom trgu u Beogradu, javile su "Novosti".

Incident se dogodio oko 16.00 časova, a očevici pretpostavljaju da je u pitanju bio migrant.

Djevojka koja se zatekla na licu mjesta svjedoči da je muškarac prvo kružio oko spomenika, a potom je krenuo da čupa dio krsta.

"Videli smo da nešto pokušava da slomi. Bilo je ljudi okolo, on je otkinuo deo krsta. Odmah je neko viknuo: 'Šta radiš to?', a on je krenuo da govori: 'Aj em sori'. Tada su dvojica momaka krenula ka njemu i on je počeo da beži", rekla je djevojka.

Za njim je krenuo da trči i pripadnik Komunalne milicije koji se zadesio tu, ali za sada nije sigurno da li je vandal uhvaćen.