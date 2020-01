Osmogodišnju djevojčicu izgrizao čopor pasa

Osmogodišnju djevojčicu iz Nove Pazove prije pet dana izujedao je čopor pasa, na svega nekoliko metara od njene kuće.

Dijete, čija se majka javila redakciji portala "Telegraf.rs" bijesna jer niko od nadležnih nije reagovao, zadobilo je više povreda nakon napada više od pet pasa.

Žena, zabrinuta za bezbjednost svoje kćerke, ali i svih drugih, željela je da ostane anonimna, ali je odlučila da ukaže na opasnost koja je mogla da ima daleko strašnije posljedice.

"Izašla je iz kuće, krenula je kod drugarice i tu nekoliko kuća od nas su je napali. Kako mi je ispričala, jedan pas je potrčao prema njoj, to je bio vlasnički pas. Baba čiji je pas prvi napao moju kćerku, izašla je da je odbrani, ali on je već počeo da je ujeda. Tada su prišli psi lutalice, nekih 5-6 razjarenih pasa, kidali su je svi. Vrištala je", ispričala je potreseno majka iz Nove Pazove za pomenuti portal.

Prema njenim riječima, vlasnica psa pokušala je da je podigne i nekako ju je odvukla i ubacila u jedno dvorište. Uspjela je da ih rastjera, ali bilo je kasno, jer je djevojčica bila izujedana i krvava.

"Pokušala je da je izvede na ulicu, kako bi se vratila kući, ali moja kćerka je jedva stajala na nogama. Na sreću, naišao je naš komšija, koji ju je autom prevezao do kuće i bukvalno je uneo na rukama. Kada smo je videli, bili smo van sebe. Bila je izujedana, pocepana, krvava, plakala je. Uspela je samo da mi izgovori 'Mama, svuda su me izujedali"', rekla je ona.

Dodala je da su potom otišli do ambulante u Novoj Pazovi, a odatle u Tiršovu. Kako majka tvrdi, za to vrijeme, komšije su pozvale policiju kako bi napravili zapisnik o incidentu. Međutim, od tog dana, do danas, niko nije sklonio pse sa ulice.

"Nema koju ustanovu nismo zvali. Policija je napravila zapisnik, ali ništa. Komunalna inspekcija nam je rekla da po zakonu ne mogu da ubijaju pse lutalice, ali mi to nismo ni tražili, već samo da se sklone sa ulice u azil. Takođe, ni Zoohigijena nije reagovala. Pozovemo ih, kažemo za problem, pitaju u kojoj smo ulici, odgovorimo im, oni kažu "Evo krećemo" i nikad ne dođu. Ne znam kome više da se obratimo", očajna je mama napadnute djevojčice.

Kako je za "Telegraf.rs" rekla, nedaleko od mjesta incidenta je i škola, pa je ona morala da apeluje na roditelje da pripaze na djecu.

"Moja kćerka, na sreću, nije navukla traume, odnosno slobodno izlazi napolje, ne plaši se. Zarastaju te rane, idemo na previjanje i dalje, ali problem je što su ti psi još tamo. Od kad je ona napadnuta, čula sam još dva slučaja da su ih napali isti ti psi. Da li zato što je zima, nema hrane, pa su pobesneli, ne znam šta je, ali molim nadležne da reaguju dok se nije dogodilo nešto mnogo gore od ovoga što je zadesilo moje dete", rekla je za kraj razgovora majka djevojčice.

Pomenuti portal je kontaktirao nadležnu službu ZOO higijene.

"Četiri puta smo izlazili, po pozivu za taj događaj Nove Pazove. Svaki put kada smo došli, psi nisu bili tu. Videli smo da postoje posude za hranu, tako da su verovatno tu u čoporu, jer ih neko hrani i onda stalno dolaze. Moguće je da ih čak taj neko ko ih hrani, sakrije kada mi dobijemo prijavu", naveli su iz ZOO higijene.

Oni dodaju da su zaduženi za cijelu opštinu Stara Pazova, koja obuhvata 10 sela, pa je nemoguće "doletjeti" sa jednog kraja opštine na drugi i zateći pse.

"Ne postoji mogućnost da ne odemo na intervenciju, svaka prijava se snima i uvek postupamo po prijavi. Međutim, problem je što svuda ima pasa lutalica, a mi smo služba za sva ta sela. Ono što sa sigurnošću tvrdimo, to je da radimo na otklanjanju ovog konkretnog problema u Novoj Pazovi. Organizujemo se, pa ćemo, koliko nam to druge intervencije dozvole, više puta obilaziti taj kraj", rekli su za "Telegraf.rs" iz ZOO higijene.