Osporavanje kandidatura u Crnoj Gori: Poštovanje zakona ili političke diskvalifikacije

PODGORICA - Državna izborna komisija Crne Gore odlučila je da Pokret Evropa sad ima pravo da predloži drugog predsjedničkog kandidata.

Pored toga, stav DIK-a je i da oni građani koji su dali potpis podrške za Milojka Spajića mogu dati podršku i Jakovu Milatoviću.

Goran Danilović iz Ujedinjene Crne Gore ima 48 sati da dostavi novih 2.269 potpisa podrške.

Državna izborna komisija ranije nije prihvatila kandidaturu lidera Pokreta "Evropa sad" Milojka Spajića zato što je imao državljanstvo Srbije.

Evropa sad je, potom, odlučila da za kandidata predloži Jakova Milatovića.

U zaključku mišljenja DIKa navedeno je da je Evropa sad već predložila jednog kandidata, kojem nije utvrđena kandidatura. Kako su istekli rokovi za žalbu pred Ustavnim sudom, njegov kandidatski status nije utvrđen i PES može da predloži novog kandidata.

"Spajiću nije utvrđena kandidatura i on formalnopravno ne može povući kandidaturu, ali može izjavu kojom je prihvatio kandidaturu, što će omogućiti PESu da predloži novog kandidata", navodi se u zaključcima.

Nikola Mugoša, predsjednik Državne izborne komisije, kazao je da, ako dođe do pravosnažnosti odluke kojom Spajiću nije potvrđena kandidatura, Pokret Evropa sad ima pravo da predloži novog kandidata.

Pokret Evropa sad obratio se Državnoj izbornoj komisiji zahtjevom za davanje mišljenja o svim pravnim nedoumicama koje ovih dana opterećuju i stručnu javnost i građane.

"S obzirom na to da je DIK odlukom bez presedana i pravnog uporišta odlučio da politički diskvalifikuje Spajića, DIK je dužan da da odgovor da li Pokret Evropa sad može predložiti drugog kandidata iz svojih redova, kao i da li oni birači koji su svoju podršku dali Spajiću, kao kandidatu Pokreta Evropa sad, svoju podršku mogu dati nekom drugom kandidatu", navedeno je u saopštenju Pokreta Evropa sad.

U saopštenju PESa se još navodi da pošto se radi o kratkim rokovima za predaju kandidature, od DIK očekuju promptno djelovanje i što hitnije davanje mišljenja, budući da se radi o pitanjima koja su od javnog interesa.

Ranije je Spajić saopštio da je Pokret Evropa sad za samo dan prikupio 5.000 potpisa za kandidaturu Jakova Milatovića na predsjedničkim izborima.

Kada je riječ o drugim kandidatima, DIK je utvrdio da kandidat za predsjedničke izbore Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović nema dovoljan broj validnih potpisa.

Kako je saopšteno, utvrđeno je 2.269 nedostajućih potpisa i nisu ispunjeni uslovi za prihvatanje kandidature.

DIK je jednoglasno predložio da Ujedinjena Crna Gora u roku od 48 sati dostavi novih 2.269 potpisa i da se uklone nedostaci.

Goran Danilović, međutim, na svom Facebook profilu napisao je da su medijima namjerno date netačne informacije.

"Vjerovali ili ne, ja kao kandidat još uvijek ne znam šta to nedostaje. Našom provjerom možemo da prihvatimo da se 234 potpisa preklapaju, to se dešava svakome. Ipak, mi smo predali, ponavljam to, 700 potpisa više nego što treba", napisao je Danilović.

Zasad je izvjesno da će se na glasačkom listiću 19. marta naći ime Andrije Mandića, čija je kandidatura do sada jedino potvrđena.

Kandidaturu je predala Draginja Vuksanović Stanković (SDP), a najavili su je i lider demokrata Aleksa Bečić i Dejan Vukšić iz Demohrišćanskog pokreta.

Predsjednički izbori zakazani su za 19. mart. (RTCG, RTS)