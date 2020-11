Oštećena grobnica mitropolita Arsenija, uhapšeni sveštenik i njegov sin

PODGORICA - Policija u Crnoj Gori je uhapsila sveštenika Jovana Plamenca (65) i njegovog sina Krsta (34) zbog krivičnog djela povreda groba.

"Sumnja se da su svešteno lice J.P. (65) i K.P. (34) izvršili oštećenje nadgrobnog spomenika i grobnice i oni su lišeni slobode, te će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru. Budući da su, kako se sumnja, ova dva lica izvršili krivično djelo u krugu manastira, nakon izjašnjenja nadležnih institucija o statusu ovoga manastira kao kulturnog dobra, o tome će biti obavešten nadležni državni tužilac koji će se izjasniti o eventualnom postojanju još jednog krivičnog djela u odnosu na osumnjičene", saopšteno je iz Uprave policije.

Portrparol barskog tužilaštva Radovan Đurišić rekao je Televiziji "Vijesti" da će oni sutra biti saslušani.

Mještani Brčela u Crmnici protestovali su ranije u nedjelju zbog navodnog skrnavljenja grobnice mitropolita Arsenija Plamenca u manastiru Gornji Brčeli. Oni tvrde da je Srpska pravoslavna crkva preko sveštenika Jovana Plamenca, "neovlašćeno i protivzakonito prekopala grob mitropolita Crnogorske pravoslavne crkve", prenose "Vijesti".

Vikarni episkop u Mitropoliji crnogorsko-primorskoj Metodije izjavio je da je na grobno mjesto, gdje se pretpostavlja da počiva mitropolit Arsenije Plamenac, trebalo staviti krst i natpis i da se zbog utvrđivanja da li je još neko tu sahranjen podigla ploča.

Poručio je da sestre, sveštenstvo i MCP decenijama brine i pazi o ovom manastiru i sve što se radi je za unapređenje, a ne skrnavljenje svetinje. On tvrdi da se u krugu manastira nije desilo ništa alarmantno, niti zlonamjerno, da bi nekoliko vidio razlog za ovoliku ujdurmu.

"Sve što se bude radilo biće u saglasnosti sa Upravom za zaštitu kulturnih dobara, odnosno svim nadležnim institucijama i uz njihov nadzor", kazao je episkop.

Predsjednik Udruženja Crmničana 13. jul, Zoran Leković, kazao je da je par mještana reagovalo na iskopavanje grobnog mjesta koje je trebalo da posluži utvrđivanju identiteta sahranjenih i da su na skup došli i ljudi sa strane.

"Mi smo odani crkvi i državi i uvijek smo znali pametno i umno da razmišljamo, došao sam ako bi bilo kakvih ekcesa da pokušamo da razjasnimo ovako kako je to uradio naš uvaženi vladika", kazao je Leković.

Predsjednik Udruženja Crmničana Jovan Lekić poručio je da su se okupili na svetom mjestu da kao Crmničani i Crnogorci izraze protest zbog vandalskog, antihrišćanskog i anticivilizacijskog čina.

"Protest protiv skrnavljena groba svetog našeg mitropolita. Volio bih da vjerujem da je ovo izolovan slučaj, međutim istorija nas uči da nije tako", rekao je Lekić.

Poručio je da neće dozvoliti skrnavljenje crnogorske kulturne i istorijske baštine.

Mještanin Nenad Nikaljević kazao je na protestu da je čuo da se izvode radovi i da je ušao u manastir sa druge strane i vidio da je devastiran grob Arsenija Plamenca.

"Nisam vjerovao da se takav bezumni akt mogao uraditi. Bojim se da to nije slučajno urađeno i da to nije čin obične devastacije, zato što je ovaj objekat 1950. zaštićen kao nepokretno kulturno blago Crne Gore. Niko nije imao pravo da uđe, a da ne kontaktira državne organe, to se moralo uraditi po protokolu. Liči mi na scenario koji smo gledali posljednjih decenija.. Plan je da se makne grob Arsenija Plamenca, a već je prethodno napravljen grob 'sasvim beznačajne istorijske ličnosti' Elikonide. Ja se nadam da će državni organi preduzeti sve da se vrati na stanje kako je zakonom propisano", kazao je Nikaljević.

On je odgovorio da nije podneo prijavu.

"Ono što mene kao Crnogorca zabrinjava je što u Crnoj Gori postoji 650 manastira i nijedan nije moj crnogorski. Nemam informaciju ko stoji iza ovog čina, ali može da se pretpostavi. Mislim da organi vlasti znaju ko je uradio to, da je napravljena šteta i da je dio blaga odatle pokraden. Zahtjevi su da se vrati sve što je oteto i vratiti sve u prvobitno stanje", kazao je Nikaljević.

Krivokapić: Procesuirati odgovorne za skrnavljenje grobnice

Mandatar za sastav Vlade Zdravko Krivokapić osudio je skrnavljenja grobnice mitropolita Arsenija Plamenca u porti manastira Gornji Brčeli.

"Skrnavljenje bilo kog objekta, posebno sakralnog, u Crnoj Gori uvijek je izazivalo jednak odnos kao da udarate na neku svetinju. Svaki taj spomenik je, prvo lično, odnos svakog pojedinca prema njegovoj porodici. Smatram da je to nešto što ne treba da se dešava u Crnoj Gori. Oni koji to rade ne mogu da se opravdaju bilo čime", rekao je Krivokapić za "Antenu M", prenosi "Blic".

Dodao je i da zaštita sakralnih objekata mora u Crnoj Gori biti generalni stav.

"Ja nemam nikakvu moć ili vlast da bih, u ovom trenutku, bilo šta radio, ali mislim da sve treba jasno procesuirati. Sve što je neko griješio, mora da bude procesuirano u skladu sa zakonom, bez obzira ko je on. Mi moramo da krenemo jednom drugom pričom, da je zakon iznad svakog čovjeka i svakog pojedinca bez obzira kako se on zove i ko je on", rekao je Krivokapić za "Antenu M".

Mandić: Plamenci odmah da budu pušteni na slobodu

Predsjednik crnogorske Nove srpske demokratije (NOVA) Andrija Mandić izjavio je da sveštenik Jovan Plamenac i njegov sin Krsto, koji su uhapšeni zbog optužbi za skravljenje grobnice mitropolita Arsenija Plamenca, treba odmah da budu pušteni na slobodu.

"Vjerujem da danas svi pravoslavni hrišćani u Crnoj Gori snažno podržavaju oca Jovana Plamenca i osuđuju neosnovane napade na njega. Otac Jovan Plamenac je obavljajući svešteničku dužnost radio samo ono što mu njegova služba nalaže i želio da na dostojanstven i prikladan način obilježi grobno mjesto jednog velikog vladike naše svete crkve koji dolazi iz njegove čuvene i slavne porodice", rekao je Mandić, prenose "Vijesti".

On kaže da je otac Jovan Plamenac za poduhvat restauracije i obnove grobnog mjesta vladike Arsenija Plamenca imao još prije godinu dana blagoslov mitropolita Amfilohija, i da je Plamenac taj posao radio odgovorno i predano.

"Oni koji ne shvataju kako taj proces teče koriste trenutnu situaciju da osude oca Jovana, koji je samo nastavio djela našeg mitropolita Amfilohija koji je u toku svoje službe pronalazio, obnavljao i opojao mnoge oronule grobove i rasute kosti naših predaka da bi nova pokoljenja znala za njih", kazao je Mandić.

On kaže da "zamjerati ocu Jovanu i osuđivati ga zbog toga mogu samo zlonamjerni ili neznaveni."