Oštra polemika u Vladi: "Crna Gora nije u EU zbog kriminalaca, a ne Temeljnog ugovora"

PODGORICA - U oštroj polemici šefa crnogorske diplomatije Ranka Krivokapića i Dritana Abazovića o danas potpisanom Temeljnom ugovoru sa Srpskom pravoslavnom crkvom, premijer je rekao da je Crna Gora pod okupacijom kriminalaca koji državu drže kao taoca, koji su instalirani i protiv kojih se Vlada bori jer zbog njih Crna Gora nije u Evropskoj uniji.

Ako je Temeljni ugovor prepreka za evropski put Crne Gore, Abazović je rekao da je država možda mogla da bude dio EU do 2016/17, a tada ste, poručio je obraćajući se je Krivokapiću, "vi bili na vlasti".

"Spreman sam da se vratim u parlament i da odem kući, ali nisam spreman da neko Crnu Goru drži kao taoca. To se neće desiti, vi ste to mislili, ali je to bila vaša strateška greška. Od prvog dana napadate Vladu, vi od Temeljnog ugovora pravite teme... Mislili ste da će snaga jedne finansijske grupacije koja priprema kampanju kroz neke kvaziportale biti dovoljna da utiče na premijera da se skloni s puta", rekao je Abazović i poručio da se to neće desiti.

Lično je, kazao, projektovao sunovrat politike koju finansiraju ti centri moći, prenosi Tanjug.

"Volio bih da niste na tom brodu, ali strukture vaše (Krivokapićeve) stranke jesu i zato treba da se sruši Vlada. Svako ko želi destabilizaciju pomaže ruski uticaj u Crnoj Gori i želi da uradi ono što se desilo na Kosovu. To je bila vaša projekcija, a moja je današnja".

Krivokapića je Abazović upitao da li misli da će se sve vratiti na staro, a da on kao premijer bude iskorišćen da bude "topli zec".

"Da li ste mislili da ja neću pročitati tu igru, prevarili ste se. To je bila namjera. Rekao sam da će se u sto dana riješiti svako teško pitanje i riješeno je, što se tiče Vlade Crne Gore", rekao je Abazović.

Abazović je ponovio da neko želi Crnu Goru da gurne u destabilizaciju, a taj neko, kazao je, su oni koji su u "skaj aplikacijama".

"Treba da se odredimo da li će Crna Gora da bude država talac onih koji su švercom narkotika i cigareta stvorili imperiju", rekao je Abazović i istakao da jedino žali što Temeljni ugovor nije potpisan još prije dva mjeseca.

Istakao je da očekuje da protivnici Temeljnog ugovora procesuiraju današnje potpisivanje kroz organe, te poručio da se on lično pritom neće pomjeriti ni milimetar.

"Ali ako se ispostavi da ovaj ugovor ne suspenduje Ustav ili zakone, dugujete mi izvinjene, ne zbog mene već zbog moje porodice", rekao je Abazović.

Istakao je da ljudi u CG više ne žele da žive u prošlosti, ne žele podjele na Crnogorce i na Srbe, jer, kako je kazao, oni su ponosni na ono što jesu, žele da imaju svoje slobode i radna mjesta, žele da idu prema EU.

Ti ljudi u EU vide način organizovanja sistema koji će njima i njihovim porodicama donijeti blagostanje.

"Čestitam na potpisivanju ugovora koji je jedno pitanje stavio ad akta. Kada se to radilo s Katoličkom crkvom niko se nije javljao s kritikama, kada je ratifikacija bila u parlamentu nije bilo primjedaba ni diskusije, isto je bilo i sa Islamskom zajednicom", podsjetio je Abazović.

Ako vi, kazao je, želite segregaciju, ako želite da se inkluzivna vlada vodi segregacijom stvarno mislim da ste zalutatali.

"Spreman sam da nastavim političku borbu. Iz arene nikada nisam pobjegao niti ću, spreman sam da donosim hrabre i odlučne odluke", rekao je i poručio da guranje nekih pitanja ispod tepiha njemu nije imanentno.

Odgovarajući Abazoviću, Krivokapić je rekao da neće dozvoliti da ga premijer implicira u vezi s kriminalom i privilegijama.

"Lično vas mogu voljeti ili ne voljeti, ali vas moram poštovati. Nije isto Katolička crkva i Islamska zajednica", rekao je Krivokapić uz tvrdnju da je SPC došla nasilnom aneksijom CiG, koristeći pri tom riječ anšlus.

"Nije isto, uzela je tuđe, odnosno naše. Ona nezakonito drži kulturno-istorijske spomenike CG. Ona nije postojala... Ne izjednačavajte, jer ovo je politička organizacija koja negira najbrojniji narod u Crnoj Gori", rekao je Krivokapić, koji je najoštriji protivnik Temeljnog ugovora sa SPC.

"Meni ne smeta nijedna crkva. Ja sam za to da se ljudi raduju. Crnogoraca ste se mogli sjetiti dok ste bili 30 godina na vlast. CPC vam je bila nevladina organizacija", poručio je Abazović.

Krivokapić (SDP), kao što je najavi,o napustio je današnju sjednicu Vlade.

On je na početku polemike o Temeljnom ugovoru rekao da će napustiti sjednicu Vladu odmah pošto bude rekao šta ima o ovom dokumentu koji je danas potpisan u Podgorici.

Petnaesta sjednica Vlade Crne Gore počela je danas u 11.30.

Temeljni ugovor potpisan je u Podgorici, objavila je Mitropolija crnogorsko-primorska.

Ugovor su potpisali premijer Dritan Abazović i patrijarh SPC Porfirije.