Osumnjičen da je izbo mladića u stanu svoje djevojke

NIŠ - Heroin i alkohol, koje je optuženi Ivica Mikić (33) iz Niša uzeo prije svađe u kojoj je nožem izbo Nenada Mitrovića (38) iz Beograda, nisu bitno uticali na njegovo rasuđivanje, posvjedočila je danas pred Višim sudom u Nišu sudski vješatak dr Anđelka Ilić.

Ona je ocijenila i da Mikić, kome se optužnicom stavlja na teret pokušaj ubistva, tokom kritičnog događaja nije pokazivao znake većeg straha, kako na tome insistira odbrana.

Kako je Blic pisao, Mikić je optužen da je 24. februara ove godine, poslije svađe i tuče pokušao da ubije Mitrovića nanijevši mu tri posjekotine na ruci i jedan ubod u grudi, pored srca. Incident se desio u stanu Aleksandre P. L. (43) u Ulici Radnih brigada u Nišu sa kojom je Mitrović živio, a koja se povremeno viđala i sa Mikićem.

"Što se tiče konzumacije heroina kojeg je kako navodi optuženi, uzeo dan prije događaja, efekat uzete doze heroina traje tri do šest časova, s tim što Ivica navodi da osjeća dejstvo četiri do šest časova. Samim tim, uzeta doza heroina nije bila od značaja u vrijeme djela za koje se osumnjičeni tereti", rekla je dr Ilić.

Komentarišući uticaj alkohola na optuženog tokom kritičnog događaja, ona je rekla da po izjavama svedoka Mikić nije pokazivao znake opijenosti a i sam je negirao da je bio u stanju pijanstva.

"Poređenje stanje pijanstva sa djelima u saobraćaju ne može biti adekvatno jer u saobraćaju i mala količina alkohola remeti sposobnost za bezbjednu vožnju, dok pri alkoholemiji i do čak 1,5 grama sposobnost odlučivanja i rasuđivanja može biti očuvana ili smanjena, ali ne bitno", objasnila je dr Ilić.

Ona je odgovarajući na primjedbe odbrane vezano za svoj nalaz, istakla da sam strah na koji se odbrana poziva nije potkrijepljen činjenicama.

On je ocijenila i da to što je prilikom udarca Ivica, koji slabo vidi, ostao bez naočara, nije moglo da dovede do straha takvog intenziteta koji bi mogao da utiče na njegovo rasuđivanje.

Suđenje se nastavlja u novembru kada će biti saslušana veštak dr Lidija Kostić – Banović.

Umalo kobna tuča

Mikić se na prošlom ročištu branio da nije imao namjeru nikoga da povrijedi i da je i Aleksandrin stan došao samo da Mitroviću da novac za kartu do Beograda i da zatraži od njega da ode, ali ga je ovaj psovao i udario u glavu.

On je rekao da je prethodnog dana uzimao heroin i da je cijele noći i narednog jutra pio. Mitrović je pak izjavio da je sve što je ispričao Mikić – “čista laž”, te da je došao sa prijateljem koji se predstavio kao policajac. Mitrović je rekao da nije video da Ivica ima nož, već da je osjetio samo ubode u tijelo, nakon čega je otrčao u KC Niš.

Prijeti mu od pet do 15 godina zatvora

Mikiću zbog pokušaja ubistva prijeti kazna od pet do 15 godina zatvora.

Optužnicom on se tereti da je nožem je nanio Mitroviću tri posjekotine na lijevoj nadlaktici i jednu ubodnu ranu na lijevoj strani grudnog koša sa oštećenjem plućne maramice.

"Ta ubodna rana je sama za sebe i zbirno sa posjekotinama nadlaktice predstavljala tešku tjelesnu povredu opasnu po život", stoji u optužnici VJT, piše Blic.