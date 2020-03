Osumnjičen da je silovao dvije kćerke svoje ljubavnice

J. Š. (38) iz Bačkog Petrovca uhapšen je u četvrtak popodne zbog sumnje da je primorao na seksualne odnose dvanaestogodišnju djevojčicu, kao i da je silovao njenu šesnaestogodišnju sestru.

Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao Blic, J. Š. je bio u ljubavnoj vezi sa majkom djevojčica koje je napastvovao duži vremenski period.

“Nesrećne djevojčice žive sa majkom i u jako su lošoj materijalnoj situaciji. Korisnici su socijalne pomoći i teško žive, a osumnjičeni je to izgleda obilato koristio kako bi ih doveo u zavistan položaj. Bio je u ljubavnoj vezi sa majkom djevojčica i posećivao ih je u kući u kojoj su živjele. Odjednom se na osnovu ponašanja djevojčica dalo zaključiti da nešto nije u redu i policija je pokrenula istragu na osnovu dobijenih indicija. Ubrzo je operativnim radom skupljeno dovoljno dokaza protiv J. Š. i protiv njega je pokrenut krivični postupak”, priča izvor blizak istrazi.

U čitav slučaj uključeni su i stručnjaci Centra za socijalni rad koji su zaduženi za dobrobit djevojčica kao i Više javno tužilaštvo u Novom Sadu.

“Budući da se do saznanja o zlostavljanju i silovanju djevojčica došlo policijskim operativnim radom, a ne po nečijoj prijavi, na tužilaštvu je da odluči da li će istragom biti obuhvaćena i majka nesrećnih djevojčica kako bi se utvrdilo da li je znala da joj partner zlostavlja kćerke budući da ona to nije prijavila policiji”, objašnjava sagovornik.

J. Š. je određeno policijsko zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden u Više javno tužilaštvo u Novom Sadu a nezvanično, zbog delikatnosti slučaja nadležni tužilac predložiće postupajućem sudiji da osumnjičenom odredi pritvor u trajanju do 30 dana zbog uznemirenja javnosti, mogućnosti bjekstva i uticaja na svjedoke.

(Blic)