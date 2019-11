Osumnjičeni za silovanje djevojčice u Dalmaciji ponovo na slobodi

ZADAR - Petorica mladića osumnjičenih za grupno silovanje djevojčice u okolici Zadra puštena su iz pritvora.

Kako im je pritvor bio određen zbog opasnosti od uticaja na svjedoke, nakon ispitivanja svih svjedoka pušteni su na slobodu.

Podsjetimo, petorica osumnjičenih su od kraja oktobra bili u istražnom zatvoru jer je tako odlučilo Vanraspravno vijeće zbog opasnosti od uticaja na svjedoke.

Županijsko državno tužilaštvo u Zadru saopštilo je da su sva petorica mlađih punoljetnika prijavljena za polni odnos bez pristanka sa svojom žrtvom. Samo jedan od njih prijavljen je za silovanje.

Polni odnos bez pristanka je krivično djelo kada žrtva počiniocu nije dozvolila da s njom bude intiman, a u ovom slučaju radi se o optužbama za počinjenje prema žrtvi ranjivoj zbog njene dobi. Kao silovanje se kažnjava polni odnos bez pristanka počinjen uz prijetnju ili primjenu sile.

Različite su i kazne. Za polni odnos s 15-godišnjakinjom bez pristanka Krivični zakon u Hrvatskoj predviđa od jedne do deset godina zatvora, dok je za silovanje u ovom slučaju zaprijećena kazna od tri do 15 godina zatvora.

Uz ova krivična djela, protiv mladića je otvorena istraga zbog bludnih radnji, što se kažnjava zatvorom do jedne godine, iskorištavanja djece za pornografiju, za šta Krivični zakon predviđa od jedne do osam godina zatvora, prijetnje za koju mogu biti izrečene do tri godine zatvora, te nanošenja povreda, za šta je zaprijećeno od jedne do osam godina zatvora.

Sud u Zadru ispitao je 25. oktobra i maloljetnicu iz Zadra koja je grupu mladića prijavila za silovanje.

Ispitana je videolinkom, a ispitivanje se vodilo skoro cijeli dan.

(Index.hr)