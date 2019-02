Osvanuo snimak poljupca Kolinde s otmičarkom aviona u Americi

Komentari: 2

Gordan

isti su kao i SDS koji je u ratu bio velika nula . rat su vodili komandanti iz bivše armije - socijalisti i narod a SDS je pljačkao i uzimao milione i milione maraka pa bi još ali više nema . pored opljačkanih miliona maraka prodavali su oružje , hranu , municiju i granate muslimanima koji su ih vraćali na našu vojsku , to je bio sds , u jednu ruku nije mi ni žao Karadžića već samo naroda i komandanata a SDS je bio mafijoza teška . rat im došao kao veliki brat . zato je Mladić sa Karadžićem prekinuo sve odnose 1993 godine jer između ostalog Karadžić blesavi je te godine tražio od Mladića da se svo oružje stavi pod kontrolu UN- a a to bi značilo - ubij se sam ,nemoćnu djecu svoju prvu pobij a onda sebe da ne budemo mučeni od muslimana noževima , i raznim fundamentalističkim sječivima ! Takav je bio Karadžić ! Lopov i izdajnik i svi iz SDS -a . Vojska je vodila odbrambeni rat . SDS je šurovao sa SDA i HDZ - om . Tri sestre . Sreća naša koliko smo oborili ukrajinskih aviona koji su vozili oružje muslimanima u Bihaću i zloglasnoj 505 - oj koljačkoj gdje je SDS ugovorio nesmetan let aviona da bi uzeli dio velikog kolača ali smo im poukidali sve avione pa se Karadžić naljutio na vojsku . Na Bihaću izgibe dosta mlade vojske a sve zbog Karadžića jer je naređivao kreni stani kreni stani da bi naplatio stotine hiljada njemačkih maraka od Alije da se ne uzme Bihać i tad je prekipjelo . Mnogi mladi životi su izgubljeni u povlačenju . Muslimani u Bihaću su istakli bijele zastave iz kuća ali Karo se dogovori sa Alijom , Alija Kari plati , vojska se morala povući i izginuti . bezveze je ulazila u Bihać ali to je bilo da Kara i SDS zarade na njima . A NEDAVNO BOJO GAŠANOVIĆ UZ POMOĆ DOBRIVOJA VIDIĆA IZ PRNJAVORA KOJI JE BIO U PRVOM SAZIVU SKUPŠTINE SDS - A PRODADOŠE ARAPIMA SRPSKU ZEMLJU - ZLATIŠTE GDJE JE IZGINULO DOSTA MLADE VOJSKE . SDS - U NIŠTA NIJE SVETO . POD HITNO PRVO NJIH DVOJICU I OSTALE U ZATVOR ! MORA SE PRVO POĆI OD POČETKA A NE OD SREDINE. SVE OVAKVE ZLOTVORE POD HITNO NA DOŽIVOTNU ROBIJU JER SU DRŽAVNI NEPRIJATELJI !!!