Otac Mate Rimca osuđen na tri godine zatvora

Opštinski sud u Požegi osudio je Ivana Rimca na tri godine zatvora zbog izvlačenja novca iz Slavonije DI, kompanije iz Slavonskog Broda koja se bavila preradom drva. Rimcu se sudilo po optužnici iz jula 2013., a nepravomoćna presuda donesena je 24. oktobra 2023. Presuda je otpremljena strankama 21. decembra prošle godine.

Ivan Rimac (62) je otac Mate Rimca, vlasnika Rimac Automobila. Jedno vrijeme Ivan Rimac bio je i predsjednik Nadzornog odbora Rimac Automobila. Zaposlen je u kompaniji RIMC te ima više poslovnih udjela u preduzećima u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Makedoniji i Njemačkoj, piše u sudskoj presudi.

Prodali zemljište ispod cijene, dobili 418.828 evra

Proglašen je krivim jer je 2002. godine u kompaniji Slavonija DI, u kojoj je bio zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, više puta dogovorio poslove kojima je Slavonija DI izgubila novac, koji je zatim prebačen u kompaniju Rim i Zov. Radi se o preduzeću koje je Rimac osnovao sa sada pokojnim Jerkom Zovakom. Vlasništvo su dijelili po pola, a kako je sam Rimac rekao na sudu u Požegi, spojio ih je bivši zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.

Rimac je 14. oktobra 2002. prodao 15.208 kvadrata zemljišta kompanije Slavonija DI svom preduzeću za 529.842 evra (3.992.100 kuna). Samo dva dana kasnije njegov partner u preduzeću Rim i Zov prodaje to isto zemljište Alastoru za 948.670 evra (7.147.760 kuna). Sud u presudi navodi da je Rimac ciljano prodao zemljište ispod cijene jer je znao da je njegov partner već bio dogovorio prodaju. Na taj način je Slavonija DI izgubila, a preduzeće Rim i Zov dobilo 418.828 evra (3.155.660 kuna).

1.103.388 evra profita na preprodaji većeg zemljišta

Samo osam dana kasnije Rimac je na isti način prodao još jedno zemljište kompanije Slavonija DI. 24. oktobra svom preduzeću Rim i Zov prodao je 22.868 kvadrata zemljišta za 796.715 evra (6.002.850 kuna) iako je znao da Slavonija DI d.o.o. tu nekretninu može direktno prodati tvrtki S Immorent Leasing Alfa za 84.36 evra po kvadratnom metru.

To se uskoro i dogodilo. Kompanija S Immorent Leasing Alfa je 29. novembra 2002. kupila zemljište za 1.929.144 evra (14.316.330 kuna). Od te transakcije Rim i Zov je zaradio, a Slavonija DI izgubila 1.103.388 euvra (8.313.480 kuna).

Na rušenju kompanije zaradili 433.235 evra

Krajem 2003. Rimac je, kako bi novac iz Slavonije DI prebacio u svoju kompaniju, dogovorio da će Rim i Zov srušiti staru tvornicu Slavonije DI u Slavonskom Brodu za 939.146 eura (7.076.000 kuna).

Prije nego što je taj ugovor sklopljen, Rimčev partner je s direktorom kompanije Amantes dogovorio rušenje fabrike za 15 evra po kvadratnom metru. Preduzeće Rim i Zov tako je rušenje preduzeća platila 410.599 evra (3.093.659 kuna).

Slavonija DI je zbog odluke Ivana Rimca za rušenje fabrike platila 433.235 evra (3.264.213 kuna) više nego što je taj posao vrijedio. Razlika je ostala preduzeća Rim i Zov, piše u presudi.

Osuđen na tri godine zatvora

Rimac je ovim odlukama prouzročio štetu tvrtki u čijem NO-u je sjedio i osigurao znatnu imovinsku korist svojoj tvrtki, smatra sud. Ivan Rimac ispred kuće u rodnim Lištanima u BiH 2009. godine.

"Ivan Rimac bio je ubrojiv, postupao je s izravnom namjerom znajući da će inkriminiranim postupanjem Slavoniji DI d.o.o. prouzročiti štetu, a trgovačkom društvu Rim i Zov d.o.o. pribaviti protupravnu imovinsku korist te je to i htio, a bio je svjestan zabranjenosti takvog postupanja, a nije postojao niti jedan ispričavajući razlog", piše u presudi.

Za trgovinu zemljištima Rimac je osuđen na dvije godine zatvora, dok je za posao s rušenjem stare tvornice dobio jednu godinu i šest mjeseci. Kazna je objedinjena u jedinstvenu kaznu zatvora od tri godine.

Rimac za troškove postupka mora platiti 663.61 evro (5000 kuna). Na presudu se mogao žaliti u roku od 15 dana. U ovom trenutku nije poznato je li Rimac već podnio žalbu.

Ne mora vratiti novac

Sud nije tražio od Rimca da vrati novac koji je izvučen iz Slavonije DI. U objašnjenju stoji da je "imovinsku korist steklo trgovačko društvo Rim i Zov d.o.o. koje je nakon provedenog stečaja brisano iz sudskog registra".

U presudi se dodaje i da "nije utvrđeno da bi okrivljeni Ivan Rimac osobno ostvario imovinsku korist i u kojem iznosu ili da bi ta imovinska korist bila na njega prenesena".

Rimac: Nisam kriv, smještaju meni i porodici

Ivan Rimac na sudu je tvrdio da nije kriv. U presudi, koja je napisana na 78 stranica, navodi se da je Rimac rekao da nije rođen niti je živio u Hrvatskoj te da je veći dio života proveo u Njemačkoj. U Hrvatsku dolazi 2003. godine s poslovnim partnerima i novcem iz inozemstva.

Rekao je da od početka tih njegovih pokušaja ulaganja u Hrvatskoj postoji određena skupina ljudi koja je njegovoj obitelji i njemu pokušala nametnuti određene kriminalne djelatnosti, a to je činila u sprezi s tužilaštvom.

Na sudu je rekao i da su mu 2011. godine zbog neutemeljenih prijava u 5:30 u kuću upali policajci i komandosi s helikopterom te da se za njega u medijima pisalo da je ratni profiter i da je povezan s HDZ-om. Kaže da tu nema logike jer je u to vrijeme HDZ bio na vlasti i on s tom strankom nije imao nikakve veze.

"Blokirali su odlazak mog sina na sajam automobila"

Ivan Rimac je za vrijeme ovog suđenja govorio i o drugim aferama, a spominjao je i suđenje zbog afere Sibinj. Radi se o aferi u kojoj se starijem Rimcu sudilo s generalom Mladenom Kruljcem zbog trgovanja zemljištem u opštini Sibinj.

Ivan Rimac izlazi iz istražnog zatvora 2011. godine.

Na suđenju je rekao da je za aferu Sibinj oslobođen iako je, kako je naveo, prošao kalvariju od tužiteljstva, blokirali su mu svu imovinu i firme, a čak su istraživali njegovu imovinu u Njemačkoj i Bosni i Hercegovini. Dodao je i da je za tu aferu 2020. pravomoćno oslobođen optužbe i na Županijskom sudu u Bjelovaru i na Županijskom sudu u Osijeku.

Tada su ga, rekao je Rimac, zatvorili u istražni zatvor u Osijeku, a u to vrijeme imao je otvorene radove na City Centru East u Zagrebu u vrijednosti od 247 miliona evra, zatim u Novoj Gradiški od 10 miliona evra i u Beogradu od 20 miliona evra.

Sudu je rekao da je u to vrijeme bio blokiran i odlazak njegovog sina s hrvatskim automobilom na sajam automobila u Frankfurtu te da njegova žena i djeca nisu imali što jesti. Također, na sudu je ispričao da je sinu rekao kako će taj auto "ako treba gurati do Frankfurta jer je to njegov san".

U presudi se navodi da je Rimac rekao da je nakon toga sina poslao "kod prijatelja koji mu je dao 500.000 kuna da može otići na sajam". Mate Rimac: Moj otac je uvijek radio pošteno i korektno

Mate Rimac prvi put je privukao pažnju svjetskih medija upravo na sajmu koji je njegov otac spomenuo na suđenju. Na najvećoj svjetskoj izložbi automobila u Frankfurtu predstavio je prototip svog prvog hiperautomobila Concept_One.

"Protiv mog oca vodila su se dva procesa i on je oslobođen svih optužbi. Uvijek je radio pošteno i korektno. Nikad nije radio s državom i ni u jednoj zemlji nije osuđen", rekao je Mate Rimac u oktobru 2017. godine.

Rimac je tada u emisiji Nedjeljom u 2 rekao da je njegov otac radio na baušteli u Njemačkoj dok mu je majka čistila hotele. U Hrvatsku, odnosno Samobor, preselili su se 2000. godine, rekao je Mate Rimac. Njegov je otac na sudu u Požegi tvrdio da su se preselili 2003. i da je on prije toga samo povremeno dolazio u Hrvatsku ispitati moguća ulaganja.

"Otac mi je dao kredit koji sam mu vratio do zadnje kune"

Nakon preseljenja u Hrvatsku Ivan Rimac osniva građevinsku kompaniju RIMC, koja na svom vrhuncu ima desetke miliona evra prihoda. Ubrzo je i njegov sin osnovao vlastitu kompaniju Rimac Automobili.

Kako je svojevremeno ispričao Mate Rimac, kompaniji je prijetila propast nakon što su 2009. investitori iz Ujedinjenih Arapskih Emirata odustali od ulaganja. Kompaniju je spasio kredit koji je Mate Rimac dobio od oca.

"Otac mi je dao kredit koji sam mu vratio do zadnje kune. Bez njega ne bih bio većinski vlasnik tvrtke niti bi tvrtka bila u Hrvatskoj", ispričao je Rimac ne otkrivajući iznos kredita.

Ivan Rimac dosad nije bio osuđen

Iako se protiv njega vodilo više kaznenih postupaka, Ivan Rimac nikad nije bio osuđen pa mu je sud to uzeo kao olakotnu okolnosti. Na blažu kaznu uticalo je i to što je od kaznenog djela prošlo skoro 20 godina i što je Rimac otac troje djece, koji je sebi i porodici pokušao osigurati sredstva za život. Kao olakotna okolnost priznato mu je i narušeno zdravlje.

S druge strane, kao otegotnu okolnost sud je uzeo u obzir visok iznos štete koju je prouzročio Slavoniji DI i interes javnosti da se ovakva djela, koja se inače teško otkrivaju, adekvatno kazne, prenosi Index.

