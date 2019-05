Otac i sin se mlatili štapom, tavom i laptopom zbog video igrice

KOPRIVNICA - Šezdesetogodišnji otac i 37-godišnji sin iz Koprivnice završili su na sudu jer su se fizički sukobili u porodičnom stanu.

Povod tučnjave bilo je to što je otac ušao u sinovljevu sobu i prigovorio mu da stalno igra igrice na kompjuteru, piše Indeks.

U sukobu su koristili drveni štap, PlayStation, laptop i tavu.

"Gađao me tavom"

"Kada sam mu ušao u sinovljevu sobu, istjerao me je uz pogrdne reijči: ‘Marš iz sobe, j… ti mater’! Izgurao me je u hodnik, a ja sam drvenim štapom razbio sliku na zidu. Kad je krenuo prema meni s namjerom da me udari razbijajući usput keramičke vaze u hodniku, udarao sam ga štapom po glavi i tijelu. Potom je mene pogodio PlayStation-om, pa sam otišao iz stana na parking. Ipak, to nije bilo sve. Prvo je kroz prozor na mene bacio torbu s laptopom koji se razbio, a gađao me je i Cepterovom tavom. Srećom, nije me pogodio", ispričao je otac na sudu i otkrio kako se stalno svađaju zbog sinovljeve zavisnosti od igrica i alkohola.

Zbog nasilja u porodici, otac je morao da plati kaznu od 100 evra, a sin od 200 evra. Ocu je trajno oduzet drveni štap, a sinu metalna tava veličine 20 centimetara jer su bili sredstva napada.

