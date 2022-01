Otac nestalog Mateja: Trenirao je vaterpolo, ne dolazi u obzir da bi pao u rijeku

Nenad Periš, otac nestalog Mateja, u Beogradu je dao izjavu za Dnevnik Nove TV.

Kaže da je njegov sin bio u društvu mladih ljudi koji su završili fakultete.

"Oni su sjedili u tom lokalu, prije su bili na večeri. Mladi ljudi, u dva sata su se družili uz piće, uz razgovor, kao mladi ljudi koji su završili fakultete. U jednom momentu on se digao i krenuo prema izlazu i oni ga više nisu našli", ispričao je otac.

Otkrio je da je Matej trenirao vaterpolo te da ne dolazi u obzirda bi pao u rijeku.

"Matej je trenirao vatrepolo, bio je izrazito jak momak, sportaš, nepušač... Mislim da apsolutno to njegovo stanje i njegova kondicija, znanje o plivanju i vještine, ne dolazi u obzir da bi pao u rijeku i da bi to bila okolnost koja može dovesti do tragičnog slučaja", rekao je Periš.

U izjavi za Blic kazao je da ni sam ne zna kako se drži te otkrio da nestali Matej ima dvije sestre.

"Kako se držim, ne znam ni sam. Posao me naučio kako da reagiram pod pritiskom, ali ovdje su uključene emocije", kazao je Nenad Periš za Blic.

"Ne mogu vam opisati kako je njima sada. Svima nam je teško. Obitelj je u Splitu, nisam htio da i oni dolaze", kazao je, pa na pitanje šta mu je sada plan odgovorio:

"Sutra idem na policiju. Razgovarat ću s njima da vidim kako to ide i čekat ću, što drugo."

"Dobivam bezbroj poruka, ali u nijednoj nema informacije o mom nestalom sinu. Bilo kakav trag bi značio, ali ništa. To me posebno plaši. Pokušavam ostati pozitivan, ne gubim nadu, ali teško je. Prošlo je puno vremena. Već je tri dana od njegovog nestenka. Teško je kad je u pitanju vaše rođeno dijete. Ovo ne bih poželio ni najgorem neprijatelju", rekao je Blicu otac nestalog Mateja Periša.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije oglasilo se povodom nestanka Splićanina Mateja Periša (1994) u Beogradu.

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova intenzivno tragaju za M.P. (1994) čiji je nestanak 31. decembra 2021. u 18 časova prijavio njegov drug. Policijski službenici od trenutka prijave o nestanku u skladu sa zakonom preduzimaju sve mjere i radnje u cilju pronalaska nestalog mladića. U potragu za M.P. uključeni su policijski službenici iz više organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova", piše u saopštenju.

Otac nestalog mladića, po dolasku u Beograd medijima je dao izjavu:

"Nemam ništa novo, sad ću vidjeti s ljudima, samo je bitno da ga nađemo. Znam da je policija podigla sve na noge da ga nađu, zahvalan sam srpskoj policiji na svemu što čini. Svima sam zahvalan što pomažu, nude pomoć. Istraga se provodi na način na koji se mora", rekao je Nenad, prenosi Nova.rs.

On je zamolio ljude da jave bilo kakvu informaciju, pa i anonimno.

"Moram zamoliti ljude da ko god ima bilo kakvu informaciju, samo neka javi. Makar i anonimno, svaka informacija nam je bitna. Hvala svima na podršci, zaista nemam riječi. Zahvalan sam neizmjerno svim ljudima. Jedino je važno da pronađem svog sina", rekao je Nenad Periš.

Mladić iz Splita posljednji put je viđen u jednom beogradskom noćnom klubu.

Matej je visok 188 centimetara, ima plave oči i kosu.

Posljednji put u noći između četvrtka i petka viđen je ispred kluba "Gotik" u kojem je s prijateljima slavio Novu godinu.

Prema navodima medija, njega su kamere snimile kako se kreće ka stepenicama koje se spuštaju ka jednom splavu.