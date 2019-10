Otac otkrio detalje otmice Petra: Pištolj mu je bio uperen u glavu

Vidno uzrujan otac Petra Mitrovića (13), Goran iz Stare Pazove zahvalio je svima koji su pomogli da njegov oteti sin bude pronađen i otrkrio detalje otmice.

On je dodao da je sve vrijeme bio uz policiju i bio uključen u istragu.

"Tu su gospodin Dragan Kovačević i Nebojša Stefanović preuzeli dečaka zahvaljujući specijalnim jedinicama koje su ga izvukle iz tih prostorija na obali Dunava", rekao je on.

Goran je kazao da jedini motiv za otmicu može biti novčani interes.

"Meni lično oni su sugrađani, ne poznajem ih i nikad ih nisam upoznao", rekao je Mitrović.

Na pitanje koliko novca su otmičari tražili, on je odgovorio da do iznude nije ni došlo, jer je veliki broj jedinica odmah bio uključen u potragu.

"Hvala Bogu dete je dobro, zdravo, mentalno je jak. On je mali, 13 godina, ali on se njima trojici, trojici odraslih ljudi suprotstavio na ulici. Pregledali su ga danas, zdrav je, sve je u redu", rekao je Goran.

On je negirao da je bilo ko od porodice dužan otmičarima, te da to ne može biti uzrok ovog zločina.

"Pokušaću na jedno kratko vreme da sklonim porodicu", rekao je on.

Goran je opisao i kako je tekla sama otmica Petra, te gdje su ga prvo odveli.

"To veče kada je izvršena otmica, u Ulici Brnka Radičevića, krenuli su ka igralištu za decu sa veštačkom travom, koji zovemo svi Pažić. Pokušavali su da dobiju i starijeg sina, da bi ga namamili. Samim porukama koje su uputili ka starijem, stariji sin je posumnjao nešto. Pokušao je da ga pozove, ali mlađi se nije javljao, ili mu nisu davali. Sve vreme mu je bio uperen pištolj u slepoočnicu, navučena mu je bila maska i govorili su mu šta će da radi i kako će da se ponaša", rekao je Goran.

Dodao je da su mu dozvolili da se čuje sa bratom porukama i to se svelo na četiri, pet poruka.

"Poslao mu je poruku gde se nalazi, mlađi je odgovorio. Stariji je otišao sa drugarom iz kontra smera da vidi šta se dešava. U poruci koja je pokušala da ga namami je da mlađi sin ima problema sa devojkom i da taj problem ne može da reši, da dođe brat da mu pomogne. Mislim, kakvi su to problemi sa devojkom od 13 godina, prvo to nije devojka, to je simpatija", rekao je otac.

Stariji sin se provozao tim dijelom grada, ali nije uspio da ga nađe. On je onda tražio porukom da se nađu na prometnom trgu, ali niko nije odgovarao.

Petar se čuo i sa majkom, a ona je posumnjala da se nešto dešava.

"Sad sam na Pažiću, sad ću kući. Navukli su mu nešto na glavu, supruga je čula: 'nemojte mi to stavljati na glavu' i tu se gubi veza", pojasnio je on.

Poručio je i jednom od lidera opozicionog Saveza za Srbiju Janku Veselinoviću da "stavi prst na čelo i da se zapita čemu njegove izjave o otmici".

(Kurir.rs)