Otac potvrdio da je na nekim snimcima Matej: "Moje nade su sve veće"

Nenad Periš, otac nestalog Mateja, rekao je da mu snimke objavljene na nekim portalima itekako bude nadu da je njegov sin živ, prenosi Slobodna Dalmacija.

"Mogu potvrditi da je na objavljenim snimkama uistinu moj sin i to i na onima u gradu gdje trči i traži taksi. Ja samo znam da se u klubu ništa pogibeljno nije događalo po njega, ali još uvijek ne možemo rekonstruirati što se događalo poslije i kakav je kontekst koji bi objasnio ovo snimljeno", kazao je otac.

Dodao je da, kada je dolazio u Beograd "imao loš osjećaj da se neće sve ovo dobro završiti".

"Ali kako vrijeme prolazi, moje nade su sve veće. Nisu ogromne, prošlo je četiri dana već, ali ne kopne. Pitaju me zašto policija nije angažirala ronioce? Sava je duboka četiri-pet metara i nije to more da se prostor može ograditi, a i nije bilo neke informacije s brodova da bi bio potreban angažman ronilaca. Pohvalite sve ljude na gostoprimstvu i srdačnosti ovdje u Beogradu kao i policiju koja ozbiljno radi svoj posao", rekao je Periš, za "Slobodnu Dalmaciju".

Nenad Periš je za "Index" kasnije demantovao da je rekao da je njegov sin na snimku na kojoj nepoznata osoba pliva u Savi.

Ponovo je potvrdio da je mladić koji trči ulicama zaista njegov sin.

"Ne znam što je Slobodna objavila, ali nije na svim snimkama koje su se pojavile Matej. Uz snimke na kojima je on se dovode u vezu i neke koje nemaju nikakve veze s Matejem i ne znam zašto se to radi. Ja za snimku na kojoj netko pliva u Savi nikada nisam rekao da je na njoj Matej. Uopće ne vjerujem da je to snimka od te večeri. Ja sam se interesirao jer me to zanimalo koja je temperatura vode bila te večeri i bila je pet stupnjeva. Ja sam vaterpolist, cijeli život sam u vodi i nema šanse da tako plivate na temperaturi od pet stupnjeva ni u ronilačkom odijelu, kamoli bez", kazao je za Index.

"Na snimkama na kojima trči i zaustavlja taksi je moj Matej, to vam mogu potvrditi. Dalje ne želim to više komentirati. Treba prepustiti policiji da odradi svoje jer se na ovakav način, ubacivanjem i nekih drugih snimki, samo otežava potraga. Ti policajci moraju se probiti kroz šumu snimki, sve to pregledati, takve stvari im sigurno ne pomažu. Još jednom želim iskazati veliku zahvalu MUP-u Srbije, mislim da vrlo profesionalno rade svoj posao", rekao je.

"Imam nebrojeno poziva medija, ali ja u ovoj priči nisam bitan. Bitno je da istraga ide u svom smjeru i da se Matej pronađe", dodao je otac mladića.

Splićanin Matej Periš koji je nestao u noći između 30. i 31. decembra u Beogradu snimljen je nadzornim kamerama kako trči ulicama okolo, zaustavlja taksi, a potom pliva u Savi, prenose beogradski mediji.

Beogradski mediji su četiri dana od kako traje potraga na svojim portalima objavili ove snimke, mada za sada nema zvanične potvrde da je mladić koji se vidi zaista Matej Periš.

Periš je u petak uveče bio u klubu "Gotik" sa svojim prijateljima, ali mu se u jednom trenutku gubi trag.

Njegov otac Nenad Periš juče je stigao u Beograd kako bi pokušao da pronađe sina. On se sa sinom posljednji put čuo 30. decembra oko 17.00 časova i kaže da ništa mu nije djelovalo neobično.