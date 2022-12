Otac pretučenog mladića: Sve je počelo zbog šale

Otac pretučenog Djeda Mraza za HRT je ispričao što se, prema njegovoj verziji, dogodilo.

"Ne mogu spavati kao roditelj, ja plačem, žena plače", kaže Zlatko Ereiz iz Slavonskog Broda.

"Iz kurtoazije je djevojkama davao bombone, dečkima kondome, radi šale", kaže otac, prenosi Index.

"To je trauma, za svakog roditelja i dijete. To je teško doživjeti. Suosjećam sa svim roditeljima koji su tako nešto pretrpjeli. Nemam kontakt napadača niti ga želim imati. Ne želim ga osuđivati, postoji sudstvo koje će odraditi svoje", dodao je otac.

Pretučeni mladić kaže da mu je žao.

"Nije bitno to sve što sam radio, to je palo u vodu, neće se više desiti i to je to", kaže Kristijan Ereiz.

"Žao mi je za sve što se desilo i ne znam više što bih više rekao. Ne bih htio da se ponovi. Stvarno se ne osjećam najbolje i to je to", dodao je.