Otac traži ćerku od koje su ga razdvojili u Hrvatskoj, policajci negiraju da su bili tamo

ZAGREB - Objava o navodnom razdvajanju sirijske djevojčice od oca na teritoriji Hrvatske, nakon što su ga policajci uhvatili i vratili nazad u Bosnu i Hercegovinu odjeknula je medijima.

Na Tviteru se pojavio video snimak samohranog oca koji moli za informacije o djevojčici, kao i mapa lokacije na kojoj se djevojčica nalazila kad su razdvojeni, ali, prema pisanju "Indexa", iz policije kažu da su koordinate lažne.

"Nakon javne objave podataka i medijskih upita policijski službenici su pristupili provjeri iznijetih navoda, te u dosadašnjem postupanju utvrdili da su iznijete koordinate o mjestu na kojem se navodno događaj dogodio lažne, odnosno ne potvrđuju navod o tome da je do postupanja došlo u selu Smoljanac", kažu iz PU ličko-senjske, te tvrde da navedene koordinate "označavaju područje grada Gospića udaljenog oko 70 kilometara od sela".

Prema očevim izjavama, prije otprilike 12 dana zajedno s još jednom porodicom izbjeglica iz Iraka su ušli u Hrvatsku. Nakon dvodnevnog hodanja bili su gladni i iznemogli. Alsa je čekala s drugom porodicom, a njen otac je ušao u prodavnicu da kupi hranu i vodu. Policajci su ga zaustavili, strpali ga u automobil i odvezli natrag u Bosnu i Hercegovinu, ignorišući njegove molbe da se vrate i pronađu Alsu. Pritom su mu, tvrdi, kao i mnogima prije njega uzeli novac i razbili mobilni telefon. Uništeni mobilni bio je i jedini način da ponovno stupi u kontakt s porodicom s kojom bi i dalje mogla da bude njegova ćerka, piše "Index".

"Netačni su navodi o postupanju u navedenoj prodavnici budući da policijski službenici nikada na navedenoj lokaciji nisu postupali, a što potvrđuju i zaposleni u prodavnici. U navedenoj prodavnici prema izjavama radnika nisu viđene osobe koje se spominju u javno iznijetim objavama", kažu iz PU ličko-senjske.

This is the last known location where little Allsa was with a father and couple of migrants, the location was shared by the father of a missing Allsa!

Please all who have any kind of info contact the police in Velika Kladuša BiH,or the first police office anywhere in the area! pic.twitter.com/x23imHgnBI