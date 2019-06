Otac ubijene trogodišnjakinje: Lažna prijava me sprečila da spasem moje dete

NEGOTIN - Vesna F. (24), iz negotinskog sela Slatina, čiju je trogodišnju ćerku L. F. u svojoj kući u mjestu Prahovo, kako se sumnja, nasmrt pretukao njen ljubavnik Zoran A. (29), prije dvije godine je nožem nasrnula na svog oca.

U tome je tada pokušao da je spriječi suprug Dragan Purić (30), ali je prošao sa - ubodnom ranom u butini! Njena uloga u monstruoznom ubistvu djeteta još nije najjasnija, ali se ona trenutno nalazi u pritvoru.

Prema priči Vesninih ukućana, Dragan je, kada su se uzeli, iz rodnog Bora došao da živi sa suprugom, njenim roditeljima, babom i mlađom sestrom u negotinskoj Slatini.

"Vesna F. je, nakon što se prije pet godina prvi put porodila, počela da optužuje Dragana da joj je upropastio život", kazuju ukućani.

Iako je suprug bio dobar prema njoj i nadničio je da bi izdržavao porodicu, ona ga je varala, i to nije krila. Dragan je preko svega prelazio, jer su, u međuvremenu, dobili i ćerku.

Nakon rođenja drugog djeteta, Dragan je supruzi rekao da je "bruka da mu to više radi, jer mu se smije cijelo selo". Tada su se posvađali, a Vesna F. je supruga prijavila za - nasilje u porodici!

"Draganu je tada bila izrečena zabrana prilaska kući, pa je mjesec dana spavao u selu kod Vesninih rođaka - priča Vesnina familija.

Vrhunac je bio kada je Vesna prije oko dva mjeseca počela da se, posredstvom društvenih mreža, dopisuje sa Zoranom A., sa kojim se, dok je bila djevojka, kratko zabavljala.

Ubrzo nakon toga, ona je pobjegla kod Zorana u Prahovo, a muža je slagala da ide kod drugarice na rođendan. Dragan je ubrzo saznao gdje mu se supruga nalazi, ali, kaže, nije smio da ode i da pokuša da je vrati jer mu je ona prijetila da će ga prijaviti policiji, kao što je već i činila, i da će mu uzeti i sina.

"Zbog toga sam i pozvao Zorana i kazao mu da mi vrati suprugu, na šta mi je on odgovorio da "nije znao da je Vesna udata" - ispričao je, za "Novosti", Dragan.

"Slutio sam da će ovako nešto da se desi, a to sam i Vesni kazao. Međutim, strah da me Vesna ne prijavi i ne uzme mi i petogodišnjeg sina, spriječio me je da odem u Prahovo. Ali, bolje da sam otišao. Ja bih, sigurno, bio u zatvoru, ali bi moja ćerka bila živa", dodao je.