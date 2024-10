Otac učenika divljao školom: "Prijetio je, kolegice su plakale"

Tokom jutarnje nastave u osnovnoj školi u Karlovcu prošlog četvrtka došlo je do dramatične situacije kada je otac (35), koga je pozvala učiteljica, ušao u školu, gdje je nastala vika, prijetnje i psovke upućene učiteljima i učenicima.

Upao je razred svog drugog djeteta.

"Htio je izvaditi svoje dijete iz učionice i riješiti neke svoje privatne stvari s autobusne stanice. Nije dobio dozvolu za to. On je počeo hodati po školi i prijetiti. Psovao je, prijetio prstom, unosio im se u lice", kaže za RTL dirktorka OŠ Banija u Karlovcu Antonija Mastelić Milanović.

Učitelji su ga pokušali umiriti, ali to nije urodilo plodom. Zamolili su ga da napusti školu, što je on na trenutak i učinio, ali brzo se vratio.

Policija je stigla nakon što je otac napustio školu, a direktorka ga je prijavila, što je rezultiralo njegovim hapšenjem. Djeca i roditelji su ostali u šoku.

Majka djece čiji je otac napao učitelje kasnije je došla u školu kako bi se izvinila.

Policija je ispitala i roditelje djece koja su svjedočila događaju i učitelje pa je 35-godišnjak na kraju kažnjen zbog remećenja javnog reda i mira sa 700 evra. Ako to bude potrebno, psihološka pomoć biće pružena učenicima i učiteljima.

"Starija kćerka je bila prestrašena, mlađih dvoje nije bilo", komentarisao je otac učenika Samir Hojdanić.

"Pojedine kolegice izrazile su mučnine. Plakale su. Teško je izdržati takvo nešto", kaže rdirektorka škole za RTL.

Grad Karlovac osudio je nasilje u školi, naglašavajući podršku direktorki i osoblju.

"Grad kao osnivač stoji na raspolaganju svima kojima je potrebna podrška", izjavila je Draženka Sila Ljubenko, načelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti.

Podrška učiteljima je nužna, s obzirom na to da su često izloženi prijetnjama, bilo od strane učenika ili roditelja.

"Jedan me učenik napao pištoljem, no ispostavilo se da nije pravi. U tom trenutku to ne možete znati", ispričala je nastavnica Snježana Miroslavić. Udruga direktora izrazila je solidarnost s kolegama iz Karlovca.

"Svjesni smo opasnosti od ovakvih incidenata i nadamo se da ih neće biti ni u školama ni u društvu. Apeliram na nastavnike da održavaju otvoreni dijalog", rekao je za RTL Josip Petrović, predsjednik Ogranka Grada Zagreba Hrvatskog udružnja direktora osnovnih škola.

Ministarstvo obrazovanja osudilo je svaki napad na učitelje i učenike te naglasilo potrebu za reakcijom socijalnih službi, policije i pravosudnog suistema.

