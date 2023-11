Otkriveni napadači na Srbe kod Vukovara, pod istragom i policajci (VIDEO)

Automobil srpskih registracija kojim su se kod Nuštra vozili studenti napadnut je na dan kada je u Vukovaru organizovana kolona sjećanja, a iz policije su naveli da je u toku istraga i da će izvršiti provjere u vezi sa postupanjem policajaca koji su samo stajali sa strane i gledali.

Portal "Novosti" objavio je da se sve dogodilo u prisustvu policije, kao i snimak na kojem se vidi kako četvorica mladića u subotu, 18. novembra, oko 10.00 časova na izlazu iz Nuštra, izlaze iz automobila vukovarskih registarskih oznaka, viču i nasrću rukama i nogama na automobil somborske registracije.

Prema riječima svjedoka koji je snimio napad, muškarci su na dan kad je obilježavan dan sjećanja napali vozilo sa somborskim tablicama koje se kretalo u pravcu Vinkovaca iz smjera Vukovara, na izlazu iz Nuštra. Incident se dogodio prije kružnog toka u Nuštru u isto vrijeme kad je u Vukovaru počinjala kolona sjećanja, prenosi Srna.

Na snimku se vidi i policijski kombi, ali su napadači neometano ušli nazad u svoj auto i nastavili vožnju u suprotnom smjeru.

"Policijski kombi je bio pored, čak i jedan policijski auto, dva policajca su gledala u to. Napadači su sjeli u auto i otišli, a policajci stoje i gledaju. Nikome to ništa nije bilo čudno. Rekao sam policajcu da je nebitno ko sam ja i koje su tablice na mom autu, ali dozvoliti da neko nekoga tako brutalno napadne i da se ne reaguje na to, zaista je sramotno", ispričao je svjedok.

Iz Policijske uprave vukovarsko-srijemske su na "Index-ov" upit rekli da su utvrdili identitet osoba sa snimka, da je istraga u toku, ali i da će izvršiti provjere u vezi sa postupanjem policajaca koji su samo stajali sa strane i gledali.

"Utvrđen je identitet osoba sa snimka koje se dovode u vezu sa navedenim protivpravnim ponašanjem, dok je kriminalistička istraga u vezi sa oštećenjem vozila inostranih registarskih oznaka u toku. Biće izvršene provjere u vezi sa postupanjem policijskih službenika", naveli su iz Policijske uprave vukovarsko-srijemske.

Učesnici kolone sjećanja u Vukovaru, koju su predvodili nekadašnji pripadnici HOS-a, uzvikivali su "Za dom spremni", a nekolicina je dizala ruku u vazduh. Među učesnicima su bili brojni poslanici u Hrvatskom saboru, predstavnici političkih stranaka.

