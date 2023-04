Otkriveno ko je uplatio kaznu da Vučićević izađe iz zatvora

​Marija Đurišić, nevjenčana supruga glavnog urednika Informera Dragana J. Vučićevića, uplatila je novčanu kaznu od 200.000 dinara da bi izašao iz zatvora.

Ona je, kako je prenio Informer, rekla da je kaznu platila na sopstvenu inicijativu, bez prethodnog dogovora sa suprugom.

Navela je da se za to odlučila jer Vučićević ima zdravstvene probleme. Inače, Vučićević je, po ulasku u zatvor prekjuče, započeo štrajk glađu "do ispunjenja zahtjeva" - a to su da se obavi revizija postupka u kojem je osuđen i da se dekriminalizuje uvreda.

Podsjetimo, Novosti su ranije danas objavile da je kazna uplaćena.

U presudi kojom je pravosnažno osuđen zbog vrijeđanja novinara Jugoslava Ćosića, stoji da je bio dužan da plati 200.000 dinara na ime odštete. Imao je rok od tri mjeseca za isplatu, a upozoren je i da za svakih neplaćenih hiljadu dinara slijedi dan zatvora.

U presudi jasno stoji i šta je Vučićević tačno pisao po društvenim mrežama protiv novinara Jugoslava Ćosića, a zbog čega je osuđen: "Sluga mafijaške hobotnice, šiptarski plaćenik, obavlja prljave poslove za krvav keš, jadni i bedni šiptarski plaćenik", prenosi N1.

Na konferenciji koju je organizovao prije odlaska u zatvor glavni urednik tabloida "Informer" ponovio je ono što je tvrdio nedjeljama prije - da je osuđen zbog verbalnog delikta.

"U ovom konkretnom slučaju ja sam osuđen politički, osuđen sam zato što smetam nekim centrima moći", tvrdio je on. Da je odbio da plati državi i da je samim tim kazna preinačena, dakle njegovom voljom, glavni urednik "Informera" spomenuo je tek usput, a fokus mu je bio na zatvoru i da je - primoran na robiju.